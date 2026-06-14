Rivoluzione Canale 5: stop pomeridiano a Racconto di una notte, la nuova strategia di Mediaset

Mediaset rimescola le carte della propria programmazione estiva e decide di intervenire in modo radicale sulla griglia del fine settimana. La novità più rilevante è lo stop immediato, nella fascia post-pranzo del sabato, della serie turca Racconto di una notte. Le vicissitudini che vedono protagonisti Mahir e Canfeza perdono così lo spazio pomeridiano per subire una ricollocazione che mira a tutelare il prodotto e a ottimizzarne la resa.

Con l’innalzamento delle temperature, il bacino di spettatori davanti al televisore nelle ore pomeridiane subisce un calo del tutto fisiologico. Proprio per questo motivo, a Cologno Monzese si è preferito preservare una delle storie più seguite, evitando di “bruciare” episodi importanti in una fascia oraria depotenziata e traghettando l’intera narrazione verso un unico, grande appuntamento fissato nella prima serata della domenica.

Come si ridisegna il sabato di Canale 5: i film rimpiazzano la serialità turca

L’uscita di scena della serie comporta una ristrutturazione per il pomeriggio del sabato della rete ammiraglia. Per gli amanti della serialità classica rimarranno accesi soltanto due presidi storici: Beautiful e, a seguire, Forbidden Fruit. Le due soap manterranno la loro consueta messa in onda, coprendo lo slot che va dalle 13:51 fino alle 14:45.

Le variazioni sostanziali scattano subito dopo. A partire dalle 14:45, infatti, Canale 5 spegnerà le dinamiche delle soap per dare spazio al cinema: verranno trasmessi due film consecutivi che accompagneranno il pubblico fino al tardo pomeriggio, quando la linea passerà come di consueto alle repliche del gioco preserale guidato da Paolo Bonolis, Avanti un altro.

Trame in subbuglio: tutti i nodi della storia si spostano alla domenica sera

Il trasloco in prima serata coincide con uno snodo narrativo di primaria importanza per i protagonisti della fiction. I telespettatori assisteranno a un faticoso riavvicinamento sentimentale tra Mahir e Canfeza, reduci da una profonda crisi. L’equilibrio della coppia sarà però minato da un’alleanza segreta che Mahir stringerà con Kursat; una mossa che resterà totalmente nascosta a Canfeza, la quale continuerà a vedere nel padre una figura legata alla malavita, allontanandosi nuovamente da lui. A peggiorare le cose ci penseranno le manipolazioni di Afet, pronta a usare Sureyya come pedina per distruggere il matrimonio dei due giovani.

Parallelamente, i riflettori si accenderanno sulla complicata situazione di Ferman, impegnato a gestire la sua relazione clandestina con Efsane, ora in dolce attesa. Nonostante i forti sospetti sollevati da Sevde, l’uomo riuscirà a trovare scuse sempre più elaborate per coprire i propri passi falsi. Infine, le anticipazioni svelano la nascita di un sentimento imprevisto e clandestino tra Kursat e Gulizar, che i due decideranno di proteggere tenendo l’intera famiglia all’oscuro di tutto. Tutte queste dinamiche troveranno spazio nel maxi-appuntamento domenicale sotto le stelle di Canale 5.