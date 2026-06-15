Come finisce Forbidden Fruit 4 su Canale 5? Le anticipazioni sull’esplosivo finale di stagione: le morti shock di Halit e Sahika e il terribile attentato alla villa.

Come finisce (e quando) Forbidden Fruit: una morte improvvisa e un addio doloroso nel finale di stagione

Il palinsesto pomeridiano di Canale 5 si tinge nuovamente di mistero e colpi di scena con la quarta stagione di Forbidden Fruit (titolo originale Yasak Elma). La serie turca, che ha ormai conquistato una fetta solidissima di pubblico in Italia, si appresta a vivere uno dei suoi cicli di episodi più rivoluzionari. Non si tratterà solo di assistere al continuo rimescolamento delle carte tra le storiche protagoniste Yildiz ed Ender, ma di fronteggiare una vera e propria catena di uscite di scena drammatiche che spianeranno la strada a un finale di stagione letteralmente esplosivo.

Il crollo del vecchio impero: la tragica fine di Halit Argun

Il primo, enorme scossone che destabilizzerà l’intero impianto narrativo riguarda la morte di Halit. L’uomo, storico baricentro economico e familiare della soap, tenterà con le maniere forti di riprendere in mano le redini del proprio potere, finendo però per scontrarsi frontalmente con il trio composto da Yildiz, Ender e Sahika.

Durante una violenta discussione domestica, la situazione degenererà rapidamente: Halit perderà l’equilibrio e precipiterà dalle scale, riportando ferite che si riveleranno fatali. Spaventate dalle possibili conseguenze legali, le tre donne decideranno di stringere un patto di ferro, fornendo alle autorità la medesima versione dei fatti per far passare l’accaduto come un tragico incidente domestico. La scomparsa del magnate lascerà un vuoto di potere immenso, spostando l’asse della storia verso nuovi e spietati antagonisti.

Sangue e vendetta: l’addio di Sahika e l’ascesa di Hasan Ali

Con l’uscita di scena di Halit, la Holding troverà un nuovo e ambiguo leader: Hasan Ali Kuyucu, che giungerà nella trama insieme al figlio Çağatay (destinato a diventare il nuovo interesse amoroso di Yildiz). Sarà proprio attorno alla figura di Hasan Ali che si consumerà il secondo dramma della stagione, ovvero la morte di Sahika.

La dark lady per eccellenza della soap uscirà di scena nel modo più violento. Durante un evento pubblico, la folle irruzione di Cansu, armata e accecata dal rancore, si trasformerà in tragedia: nella colluttazione, Sahika verrà colpita da un proiettile, morendo poco dopo tra le braccia del fratello Kaya. Questo delitto lascerà un segno profondo e spingerà le storiche nemiche, Yildiz ed Ender, a comprendere che il vero pericolo per la loro sopravvivenza è ormai rappresentato solo da Hasan Ali.

L’alleanza e il cliffhanger finale: chi si salverà dal boato?

Consapevoli di non poter arginare da sole lo strapotere del nuovo presidente della Holding, Ender e Yildiz metteranno da parte i vecchi rancori per dare vita a una coalizione di pura sopravvivenza. Il piano per incastrare Hasan Ali le condurrà fino a un faccia a faccia definitivo all’interno della residenza dell’uomo.

Ed è proprio qui che gli sceneggiatori turchi hanno piazzato il colpo di teatro: la quarta stagione si chiude infatti con una devastante esplosione che sventrerà la villa, lasciando il destino dei tre personaggi principali totalmente in sospeso. Per i telespettatori italiani che non amano l’attesa, le anticipazioni straniere confermano che Yildiz ed Ender riusciranno a salvarsi (seppur ferite), mentre per Hasan Ali l’attentato sarà fatale, chiudendo di fatto un’era.

Quando andrà in onda l’ultima puntata su Canale 5?

Considerando il tipico rimontaggio operato da Mediaset, che fraziona gli originali ed estesi episodi turchi in strisce quotidiane decisamente più brevi, la strada verso il finale è ancora lunga. Il quarto capitolo della saga è ufficialmente partito su Canale 5 a fine maggio, di conseguenza, al netto di possibili variazioni del palinsesto estivo o di pause nella programmazione, l’attesissimo finale con l’esplosione di casa Kuyucu dovrebbe andare in onda in Italia nel corso del prossimo autunno, plausibilmente tra la fine di ottobre e i primi giorni di novembre.