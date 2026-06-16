Il retroscena dietro le nuove puntate di “Un posto al sole”: lascia Palazzo Palladini, ecco dove si trasferisce (e perché)

C’è un filo rosso, anzi un vero e proprio legame d’oro, che in questo momento unisce i palinsesti di Viale Mazzini ai paesaggi della Calabria. Quella che fino a poco tempo fa sembrava una felice intuizione si è trasformata in una vera e propria luna di miele televisiva, capace ora di contagiare persino la fiction più longeva e amata del piccolo schermo.

Dopo aver celebrato i trent’anni di successi anche grazie a clamorosi exploit internazionali come l’incursione di Whoopi Goldberg, “Un posto al sole” si concede una vacanza speciale fuori dalle storiche mura di Palazzo Palladini, trasferendo set, attori e passioni nel cuore del Mezzogiorno.

La troupe è pronta a dare il via a un intenso viaggio di cinque giorni, programmato dal 15 al 19 giugno, concepito come un vero e proprio racconto itinerante. Questa volta i riflettori saranno tutti per la linea giovane della soap, un gruppo dinamico amatissimo dal pubblico che vedrà muoversi insieme Rossella e Nunzio, la travolgente Micaela con Samuel, e il giovane Jimmy. Per loro si prospetta un itinerario suggestivo che taglierà in due la regione, partendo dall’aria incontaminata e dai boschi di Camigliatello Silano per poi scendere a capofitto verso le scogliere e le spiagge della costa tirrenica, toccando perle balneari come Scalea, San Nicola Arcella e Praia a mare.

Una sinergia strategica tra grande fiction e promozione del territorio

Dietro questa inedita trasferta non c’è solo una scelta di sceneggiatura legata alle trame estive, ma una precisa e potente operazione di marketing territoriale. Questo sbarco nasce infatti dalla collaborazione strategica tra il Dipartimento Turismo della Regione, la Fondazione Calabria Film Commission e Rai Com, un’alleanza che sta letteralmente ridisegnando la geografia delle produzioni della tv di Stato.

“Un posto al sole” rappresenta solo la ciliegina sulla torta di una stagione straordinaria, che ha già visto il territorio calabrese fare da sfondo al concertone di Capodanno con “L’anno che verrà“, alla serie “The Unknown”, all’attesissimo ritorno di “Sandokan“, oltre alle numerose incursioni nei programmi del daytime e sulla pista di “Ballando con le Stelle“.

Per ammirare queste cartoline d’autore prestate al dramma e alla commedia quotidiana non bisognerà attendere i palinsesti autunnali. Salvo variazioni dell’ultimo minuto nella programmazione estiva di Rai3, i telespettatori potranno godersi queste speciali puntate già a partire dalla seconda metà di luglio. Nel frattempo, l’impressione è che la Calabria non abbia alcuna intenzione di fermarsi qui e che, prima ancora dell’estate, possa spuntare a sorpresa nel rullo di qualche altra trasmissione di punta.