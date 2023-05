Upfronts 2023: The CW tra le serie tv canadese e i nuovi progetti per il 2024

Il canale in chiaro americano The CW è una rete in profondo cambiamento. Dopo che la società Nextstar ha acquistato il canale dagli studi Paramount e Warner Bros che negli ultimi anni lo gestivano in compartecipazione, la strategia è completamente cambiata. La rete non vuole più rivolgersi a un pubblico giovane che non passa il tempo davanti alla tv, ma provare a conquistare una fetta di americani in cerca di una programmazione diversa, orfani di quei canali come TNT, USA Network che erano in bilico tra la tv generalista e quella pay, le cosiddette “basic cable”.

Non avendo alle spalle un proprio studio e non potendo contare sugli abbonamenti in streaming come i suoi concorrenti generalisti, The CW ha deciso di rinunciare (almeno per il momento) a produrre serie originali, ma ha già annunciato diverse novità per il 2024. La rete ha finora cancellato gran parte delle sue serie tv rinnovando soltanto i titoli più in linea con la sua idea di pubblico potenziale: All American e Walker. In parallelo ha acquistato serie tv e show dal Canada e dal Regno Unito. L’aspetto più interessante è che essendo titoli inediti negli USA ma già trasmessi altrove, in autunno The CW sarà l’unica rete ad avere sicuramente serie tv originali in onda mentre gli altri canali (ABC, CBS, Fox eNBC) dovranno fare i conti con lo sciopero degli sceneggiatori.

Upfronts 2023: The CW il palinsesto “canadese”

Da italiani/europei abbiamo sempre guardato al palinsesto dei canali americani (sia in chiaro che pay) per scoprire nuove serie tv pronte a diventare le nostre prossime ossessioni. Con The CW tutto questo dobbiamo dimenticarlo, almeno per l’autunno.

Nel palinsesto dell’autunno The CW l’unica serie tv “inedita” è la sesta stagione di All American, debutterà inoltre 61st Street con la prima stagione già trasmessa da AMC negli USA in attesa della seconda realizzata ma mai distribuita dal canale cable americano che nel frattempo ha cancellato la serie. 61st Street con Courtney B. Vance è ambientata all’interno del sistema giudiziario corrotto di Chicago, mentre un’indagine rischia di scoperchiare la rete di protezioni e silenzi della polizia. Tra le altre novità dell’autunno c’è una serata interamente dedicata alle comedy, ovviamente tutte acquisizioni.

Il palinsesto

Lunedì

20:00 All American s.6

21:00 61st Street s.1

Martedì

20:00 Son of a Critch s.1 (Comedy Canadese dai produttori di Schitt’s Creek)

20.30 Run the Burbs s.1 (Comedy Canadese con Andrew Phung)

21:00 Children Ruin Everything s.1 (Comedy Canadese con Meaghan Rath e Aaron Abrams)

21:30 Everyone Elese Burns (Comedy inglese di Channel 4 con al centro un uomo che pensa stia arrivando l’apocalisse)

Mercoledì

20:00 Sullivan’s Crossing s.1, serie canadese con Chad Michael Murray, Scott Patterson e Morgan Kohan con al centro una neurochirurga che torna nella sua città natale dove ritrova il padre con cui non ha rapporti da tempo e incontra un nuovo potenziale amore.

21:00 The Spencer Sisters s.1, serie canadese con Lea Thompson, al centro una madre e una figlia, scambiate per sorelle, che risolvono casi.

Giovedì

20:00 FBoy (replica + inedita)

Venerdì

20:00 Penn & Teller: Fool Us s.10

21:00 Whose Line is it Anyway? s.12 (inedito + replica)

Sabato

20:00 Masters of Illusion s.10 (inedita + replica)

21:00 World’s Funniest Animals s.4 (inedita + replica)

Domenica

20:00 I Am, serie di documentari iniziata nel 2012 su diversi personaggi morti importanti da John F. Kennedy a Bruce Lee.

Upfronts 2023: The CW rinnovi e cancellazioni

Tra le serie tv nell’ultimo anno trasmesse da The CW, la rete ha rinnovato soltanto Walker (che tornerà nel 2024) e All American. Sono state cancellate The Winchesters spinoff di Supernatural e Walker Independence dopo una sola stagione e in entrambi i casi sia Paramount che Warner Bros stanno cercando una nuova casa. Cancellate anche Stargirl e Kung Fu mentre sono concluse The Flash, Nancy Drew e Riverdale.

Non è stato deciso alcun destino per tre serie tv prodotte da Warner Bros e da Greg Berlanti: All American: Homecoming, Superman & Lois e Gotham Knights. Fare previsioni è impossibile, se volessimo giocare e scommettere chi vi scrive scommetterebbe sullo spinoff di All American, le due serie legate all’universo DC sembrano destinate alla chiusura.

Upfronts 2023 The CW i piani per il futuro

Brad Schwartz, capo della programmazione di The CW, ha dichiarato come la rete non è più a uso e consumo dei due studi che la possedevano e che è ora nelle mani di un’azienda che ha come obiettivo solo costruire un palinsesto per il proprio pubblico. Schwartz ha anche detto che hanno in 12 serie tv originali in produzione altre 10 in sviluppo e stanno ragionando su altri 25 progetti.

The CW ha acquistato l’eco thriller The Swarm, creato da Frank Doelger che debutterà su ZDF in Germania entro il 2023 e che è prodotto dall’Alleanza dei broadcaster europei di cui fa parte anche la Rai che dovrebbe distribuire la serie.

Per il 2024 la rete sta lavorando a Joan una serie in 6 puntate con Sophie Turner, ambientata negli anni ’80 con al centro una giovane donna, madre di una bambina di sei anni e intrappolata in un matrimonio violento con un criminale, quando decide di scappare con la figlia, si inventa una nuova identità diventando una ladra di gioielli. La serie è prodotta da Alle3Media International e ITVX. In fase di sviluppo anche lo spinoff di The Librarians: Next Chapter con al centro un librario del passato che arriva nel presente ritrovandosi intrappolato, prodotta da Electric Entertainment.