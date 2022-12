Cosa guardare su Sky a Natale? da His Dark Materials al sempreverde Masterchef, i nostri consigli

Una programmazione per tutta la famiglia e per tutti i gusti è quella che aspetta gli abbonati Sky in vista delle feste di Natale. Grazie ai diversi canali e alle possibilità offerte dall’on demand non mancano i titoli tra film, serie tv, show da non perdere nel mondo Sky, che include per gli abbonati Sky Cinema anche Paramount+ con la punta di diamante del rilascio di Top Gun Maverick. E come ogni Natale sono i film a dominare la scena, prime visioni utili a riempire le giornate di festa. Ma scopriamo insieme qualcosa da vedere su Sky ricordando che, tranne Paramount+, tutto è anche disponibile in streaming su NOW.

Cosa guardare su Sky a Natale? Le serie tv

La novità

Mercoledì 21 dicembre ad allietare il Natale degli abbonati Sky arriva la terza e ultima stagione della serie fantasy His Dark Materials, co-produzione HBO e BBC, tratto dalla saga di romanzi di Philip Pullman con in particolare quest’ultima stagione basata su Il Cannocchiale d’Ambra. Protagonisti Dafne Keen, Amir Wilson, Ruth Wilson e James MacAvoy.

I recuperi

Se durante le feste avete un po’ di tempo è il momento giusto per recuperare qualche serie tv che ha debuttato nei mesi scorso su Sky e che avete lasciato in disparte. A partire, ovviamente, al gioiello di fine anno: The White Lotus, capolavoro contemporaneo di sarcasmo e cinismo che ha lanciato la carriera internazionale di Sabrina Impacciatore. Oppure potrebbe essere il momento giusto per riprendere la seconda stagione di Gangs of London e la quarta di Babylon Berlin.

© Lucia Iuorio

Tra le tante perle del 2022 rilasciate su Sky come non pensare a I May Destroy You, travolgente dramedy britannico che ha lanciato il talento di Michaela Coell. Christian e Il Re due bellissime serie tv italiane di cui sono in preparazione le nuove stagioni. Oppure mentre state per vedere una partita di NBA, potreste aver voglia di rivedere Winning Time che racconta la storia del periodo d’oro dei Lakers negli anni ’80.

Cosa guardare su Sky a Natale? Masterchef e gli altri show

Masterchef Italia 12 appena ripartito con doppio appuntamento ogni giovedì sera e tanti speciali natalizie aspettano gli abbonati Sky sui canali dell’intrattenimento. Il 23 e 24 dicembre ci saranno due speciali musicali, uno Andrea Bocelli Natale in Famiglia e l’altro Laura Pausini: Laura XMas. Su Sky Uno quattro appuntamenti di pasticceria con Artisti del Panettone condotto da Chiara Maci e da mercoledì 21 dicembre debutta Celebrity Menù in cui Giorgio Mastrota e Marisa Passera si sfidano con quattro portate a tema.

Venerdì 23 dicembre il documentario Senza Fine, ritratto intimo della vita di Ornella Vanoni. Molto attesi i documentari Villeneuve Peroni che svela i segreti di una famosa rivalità sportiva e Tiziano – L’impero del Colore entrambi rilasciati il giorno di Natale. Sabato 31 Pavarotti in Hyde Park per chiudere l’anno.

Cosa guardare su Sky a Natale? I film

Come da tradizione il periodo delle feste di Natale è quello in cui si concentrano il maggior numero di prime visioni cinematografiche sui canali Sky. Quest’anno il giorno di Natale è riservato al film Sky Original Beata Te con Serena Rossi e Fabio Balsamo, un film destinato a tutta la famiglia. Il 24 dicembre spazio al cartone animato Troppo Cattivi e il 6 gennaio arriva Minions 2 – Come Gru diventa Cattivissimo. Molto attesi anche Downton Abbey 2, Animali Fantastici – I segreti di Silente (il 26) e Jurassic World – Il Dominio (il 1° gennaio).

Cosa guardare su Sky a Natale? Gli Extra Paramount+ e Peacock

Tutti gli abbonati Sky e NOW hanno accesso ai titoli del catalogo Peacock, una collezione di film, serie tv e show inclusi direttamente on demand. Tra le ultime serie tv inserite troviamo Vampire Academy e A Friend of the Family, due prodotti molto diversi capaci di rivolgersi a tutta la famiglia. Da un lato un teen soprannaturale, dall’altro la drammatizzazione di un’inquietante storia vera di un amico di famiglia capace di insinuarsi nella vita di una bambina.

Solo gli abbonati a Sky Cinema hanno incluso l’accesso a Paramount+ (ma tutti gli altri hanno la possibilità di abbonarsi separatamente). Tra i titoli attesi di questo periodo di festa c’è sicuramente il film Top Gun: Maverick campione d’incassi in tutto il mondo con oltre 1 miliardo guadagnato nel mondo. Tante anche le serie tv come The Tourist appena arrivata in streaming con Jamie Dornan nei panni di un uomo che ha perso la memoria a seguito di un incidente.