Il regalo di Natale di Paramount+ in Italia è l’arrivo di Tulsa King la serie tv con Sylvester Stallone creata da Taylor Sheridan, un gangster drama dalle venature comiche costruito intorno alla figura di Stallone. Ma nel mese del Natale non mancheranno i film da vedere come l’esclusivo Top Gun: Maverick (dal 22), Sonic 2 (dal 5) e il classico Una Poltrona Per due che farà parte della collezione Buone Feste con titoli da vedere con tutta la famiglia.

Paramount+ le serie tv a Dicembre 2022

14 Dicembre

The Tourist s.1: thriller con Jamie Dornan e Olafur Darri Olafsson; al centro un uomo che dopo esser rimasto vittima di un incidente stradale si risveglia senza memoria e con un solo indizio per cercare la verità.

15 Dicembre

Frasier s.1-7: in attesa del sequel/revival, rivediamo Kelsey Grammer nei panni dello psichiatra radiofonico Frasier Crane che vive a Seattle con il padre Martin e la sua infermiera Daphne di cui è innamorato il fratello Niles. Le stagione dalla 8 alla 11 arriveranno a gennaio.

16 Dicembre

I Puffi s.1: nuova stagione reboot da 26 episodi, per il classico cartoon anni ’80

23 Dicembre

Paw Patrol 9×01-05 cinque nuovi episodi in cui i Paw Patrol sii uniscono ad altri eroi, Wild, Leo, Shade e Rory per salvare Adventure Bay.

25 Dicembre

Tulsa King s.1: primi 2 episodi poi 1 a settimana fino al 12 febbraio 2023. Tulsa King è un gangster drama con Sylvester Stallone creato da Taylor Sheridan già dietro al fenomeno Yellowstone. Al centro Dwight Manfredi che dopo 25 anni in carcere viene rilasciato. Quando torna a New York il nuovo boss della mafia lo manda a Tulsa in Oklahoma per isolarlo. Ma qui Dwight troverà una nuova vita costruendosi un proprio impero.

Paramount+ Dicembre 2022 le serie tv che proseguono

La piattaforma Paramount+, per la maggior parte delle sue nuove uscite ha scelto di usare, il rilascio settimanale degli episodi. Nel mese di dicembre, però l’unica serie tv che prosegue è Let the Right One In – Lasciami Entrare che terminerà venerdì 9 dicembre. Tra le altre serie tv che hanno debuttato a novembre Tokyo Vice termina mercoledì 30 novembre, mentre Bosè chiude giovedì 1 dicembre.

Paramount+ non solo serie tv a Dicembre 2022

L’8 dicembre su Paramount+ arriva Francesco, il Cantico con Roberto Benigni, un evento annunciato già al lancio della piattaforma in Italia. Benigni racconterà la figura del Santo e Patrono d’Italia e farà un’esegesi de Il Cantico delle Creature. Prosegue il mercoledì l’appuntamento con Ex On the Beach – Italia con Francesco Moser e Cecilia Rodriguez.

Il 1° dicembre arriva in Italia la stagione 14 di Ink Master in prima visione assoluta, lo show in cui si sfidano diversi tatuatori per aggiudicarsi un premio da 250 mila dollari. Per gli amanti della musica su Paramount+ dal 7 dicembre ci saranno due contenuti inediti legati al concerto di Liam Gallagher a Knebworth mentre il 17 dicembre ci sarà uno speciale di tre ore dedicato al concerto del 16 dicembre dei Metallica per Helping Hands.

Paramount+ come vedere la piattaforma

Paramount+ è una piattaforma di streaming a pagamento, disponibile via app per smartphone e tablet, browser, Smart Tv, chiavette per portare internet sulla tv e altri device e supporti. Inoltre è un channel di Prime Video ed è disponibile come app su Sky Q. Gli abbonati a Sky Cinema hanno la possibilità di attivare in modo gratuito l’accesso alla piattaforma, basta seguire le indicazioni sullo schermo del proprio Sky Q o Sky Glass, inoltre con le credenziali inserite in fase di registrazione, potranno vedere i contenuti direttamente dall’app su ogni device (come tutti gli abbonati); gli utenti con MySky avranno una selezione di titoli oltre a poter accedere all’app gratuitamente.