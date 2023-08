Rai e Sky omaggiano Michela Murgia nel giorno della sua scomparsa. La scrittrice, infatti, è mancata nella tarda serata del 10 agosto, a tre mesi circa dall’annuncio di un cancro al quarto stadio. Per ricordarla nel giorno dell’addio, Rai e Sky hanno predisposto qualche appuntamento speciale, tra interviste, partecipazioni e docuserie da lei firmate. Ma andiamo con ordine.

Michela Murgia, l’addio della Rai

Il primo ricordo va in onda questa sera, venerdì 11 agosto, alle 20.15 su Rai 3: la rete ripropone una puntata di Quante storie in cui la scrittrice parlava del suo ultimo romanzo pubblicato, Tre ciotole, e della sua malattia. Rai 1 scende in campo nella nottata con la replica della puntata di Sottovoce di cui la Murgia è stata ospite, in onda però alle 2.05 di notte.

Si sente la mancanza di Che Tempo Che Fa nel palinsesto Rai: lo spazio access, adesso occupato dall’omaggio di Quante Storie, avrebbe visto di certo una selezione delle interviste e delle partecipazioni della Murgia a CTCF. Possiamo però recuperare gli estratti su RaiPlay, come in questo caso, quando la Murgia fu ospite nella primavera del 2021.

Per restare su RaiPlay, vale la pena ricordare la puntata de Le Ragazze cui partecipò la Murgia come ‘ragazza degli anni ’90’. La puntata, della stagione 2019, potete rivederla qui.

Il ricordo di Sky

Sky ripropone per intero la docuserie Ghost Hotel, una produzione Sky Original ideata e realizzata da Ruvido Produzioni e scritta da Michela Murgia, Donato Dallavalle e Valentina Pattavina. In ogni puntata, Michela Murgia – nelle vesti di una portiera d’albergo – apre le “porte proibite” che nascondono le storie di sei personalità straordinarie: Truman Capote, Palma Bucarelli, Mata Hari, Anaïs Nin, Nikola Tesla e Kiki de Montparnasse. La docuserie torna in onda oggi, venerdì 11 agosto, su Sky Arte dalle 22.15 e in streaming su NOW, ed è disponibile anche on demand su Sky e in streaming su NOW.