Torna il raffinato ed elegante racconto della Germania degli anni precedenti all’ascesa al nazismo con la quarta stagione di Babylon Berlin. La serie bollata come la produzione più costosa di sempre della Germania dopo la prima stagione (anche se bisogna ricordare come fosse unita con la seconda con due stagioni da otto episodi), riprende la notte di Capodanno del 1930, in un mondo stravolto dalla grande depressione e in una Berlino in cui le squadre naziste delle SA iniziavano a imperversare per le strade.

Babylon Berlin 4, la trama: cosa dobbiamo aspettarci?

I primi due episodi di Babylon Berlin ci mostrano subito come il mondo, e quindi la serie, stia cambiando. Stiamo nel 1930, a Monaco i nazisti stanno prendendo sempre più piede e le SA iniziano a farsi largo anche a Berlino al punto che lo stesso Rath è rimasto sedotto dai nazisti con grande sorpresa di Charlotte (ma sarà davvero così?). Pur non rinunciando al fascino seducente di una città viva e vivace, inevitabilmente la crisi e il crollo di Wall Street si fanno sentire. La repubblica di Weimer mostra tutti i suoi limiti e le feste non sono più quelle di un tempo. L’ombra depressiva inizia ad avvolgere la città e la serie, che appare guardare più alle vicende dei suoi personaggi che a uno spirito più complessivo. Soprattutto nelle prime due puntate l’elemento crime che ha caratterizzato le prime stagioni appare più sfumato.

Berlino inizia a essere percorsa dai primi accenni di antisemitismo. In pochi, tra cui il solito squilibrato imprenditore Alfred Nyssen, sembrano aver beneficiato dal crollo della borsa e dell’economia mondiale. Intanto il mafioso americano Abe Godlstein arriva in città e ostenta le proprie ricchezze. All’esatto estremo ci sono i poveri della città come Toni, la sorella di Charlotte, una senzatetto che si aggira con un gruppo di coetanei tentando di sopravvivere con piccoli furti e mettendo in pericolo la stessa sorella.

Babylon Berlin 4 il cast

La serie è creata e diretta da Henk Handloegten, Achim von Borries e Tom Tykwer. Tornano i protagonisti delle precedenti stagioni a partire da Volker Bruch e Liv Lisa Fries.

Volker Bruch è Gereon Rath

Liv Lisa Fries è Charlotte Ritter

Lars Eidinger è l’imprenditore Alfred Nyssen

Benno Furmann è il colonnello Gotffried Wendt

Karl Markovics è Samuel Katelback

Jens Harzerè il dottor Schmidt

Christian Friedel è Reinhold Graf, fotografo della polizia

Udo Samel è Ernst “Buddha” Gennat

Babylon Berlin tra i romanzi e la serie

La serie Babylon Berlin è ispirata ai romanzi scritti da Volker Kutscher un autore tedesco, che ha sviluppato quella che è conosciuta come la serie di Gereon Rath dal nome del poliziotto protagonista. Kutscher iniziò a lavorare allo sviluppo della saga nei primi anni 2000 e, come si legge nel sito dedicato alla serie, l’autore ha raccontato di essersi ispirato a I Soprano, ai film M di Fritz Lang ed Era mio padre di Sam Mendes, arrivando all’idea di fondere la storia con un racconto crime. A partire dal 2009 ha così iniziato a pubblicare un romanzo l’anno ambientato in un anno diverso del periodo precedente all’ascesa di Hitler in Germania. Il primo romanzo è ambientato così nel 1929 e l’ultimo che uscirà a ottobre 2022 è ambientato nel 1937.

Babylon Berlin, quando finirà?

La quarta stagione di Babylon Berlin è basata sul secondo romanzo della serie di Kutscher dal titolo La Morte non fa Rumore (edito da Feltrinelli in Italia). Il materiale quindi non manca per andare avanti visto che con quello in uscita a ottobre 2022 saranno in totale nove i romanzi dedicati al personaggio di Gereon Rath, inoltre Kutscher ha recentemente dichiarato di voler arrivare fino al 1938 che considera l’anno del definitivo crollo della civiltà in Germania. Al contrario gli showrunner Achim von Borries e Henk Handloegten hanno dichiarato di volersi fermare nel 1933. Parlando con express.co.uk hanno infatti detto “la serie si chiama Babylon Berlin, racconta quindi un periodo specifico fatto di libertà e possibilità. Un periodo che termina con il 1933.” Quindi probabilmente ci saranno al massimo altre due stagioni nella loro ottica.

Babylon Berlin, il trailer

Babylon Berlin 4, la programmazione

L’appuntamento con le puntate di Babylon Berlin è settimanale, ogni martedì su Sky Atlantic, a breve distanza dalla Germania dove la stagione è partita l’8 ottobre.

Babylon Berlin 4, come vederlo in streaming

È possibile vedere Babylon Berlin 4 in streaming, oltre che durante la messa in onda in tv su Sky Atlantic, su Sky Go per gli abbonati alla pay tv, ma anche attraverso l’abbonamento a NOW e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. Disponibile anche il cofanetto con le precedenti tre stagioni.