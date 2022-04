Good Morning Italia è un programma di genere docu-reality, dedicato alle eccellenze enogastronomiche del nostro paese, che andrà in onda nella primavera del 2022 su Sky Arte e, successivamente, su Sky Uno.

Il programma on the road, che vedrà la presenza di Joe Bastianich e Paolo Vizzari, è un viaggio in quattro regioni italiane che ha l’obiettivo di dare un segnale di ripartenza a due settori duramente colpiti dalla pandemia di COVID-19, quello della ristorazione e quello della musica dal vivo.

Tra cibo e musica, quindi, i due protagonisti del programma accompagneranno i telespettatori in un viaggio durante il quale verranno visitati territori, mostrati prodotti enogastronomici e intervistati uno chef e un artista musicale legati alla regione protagonista della puntata. Joe Bastianich intervisterà gli artisti mentre Paolo Vizzari incontrerà gli chef dei vari ristoranti dei quali sarà ospite.

Good Morning Italia è un programma prodotto da Ballandi per la valorizzazione del marchio collettivo Io sono Friuli Venezia Giulia.

Good Morning Italia: quando va in onda

La prima edizione andrà in onda a partire da martedì 26 aprile 2022, su Sky Arte, alle ore 20:40, ogni martedì.

Il programma sarà disponibile anche on demand e in streaming su NOW.

Dal 21 maggio 2022, invece, andrà in onda ogni sabato e domenica su Sky Uno, alle ore 18:30.

Good Morning Italia: puntate, ospiti, regioni

Le puntate della prima edizione saranno 4, ciascuna dedicata ad una regione italiana, Friuli-Venezia Giulia, Calabria, Lombardia e Piemonte.

Puntata 26 aprile 2022: Friuli-Venezia Giulia

Gli ospiti della puntata dedicata al Friuli-Venezia Giulia sono Antonia Klugmann, chef del ristorante L’Argine a Vencò, e la cantante Malika Ayane.

Puntata 3 maggio 2022: Calabria

Gli ospiti della puntata dedicata alla Calabria sono Nino Rossi, chef del ristorante Quafiz, e il cantautore Brunori Sas.

Puntata 10 maggio 2022: Lombardia

Gli ospiti della puntata dedicata alla Lombardia sono Davide Oldani, chef del ristorante D’O, ed Elio.

Puntata 17 maggio 2022: Piemonte

Gli ospiti della puntata dedicata al Piemonte sono Matteo Baronetto, chef del Ristorante Del Cambio, e il cantante Samuel, frontman dei Subsonica.

Good Morning Italia: conduttori

I conduttori della prima edizione del programma sono l’imprenditore, ristoratore e musicista italo-statunitense, Joe Bastianich, e Paolo Vizzari, critico gastronomico o “narratore enogastronomico”.

Qui, sono presenti tutte le loro dichiarazioni rilasciate nella conferenza stampa di presentazione.