Durante la presentazione dei palinsesti 2022/23 di Sky, si è parlato anche delle principali novità riguardanti i canali factual, Sky Arte (che a novembre festeggerà il decimo compleanno), Sky Documentaries e Sky Nature (lanciati, insieme a Sky Serie e a Sky Investigation, un anno fa).

Sky Arte, anche nella prossima stagione, continuerà a valorizzare il patrimonio artistico e culturale, nazionale e internazionale, con produzioni originali tra le quali citiamo 33 Giri – Italian Masters e Grandi Maestri e novità come Napoli Magica, Rosa – Il Canto delle Sirene e la nuova serie Grand Tour.

Su Sky Documentaries, invece, sono in arrivo documentari sportivi come Villeneuve Pironi e Mondiali 2006 e biografici come The Princess e Sergio Leone.

Sky Nature, invece, continuerà a sensibilizzare il pubblico su tematiche ambientali e a valorizzare il territorio con titoli come Il Marsicano – L’Ultimo Orso.

Sky Arte: le novità per il 2022/23

A novembre, tornerà 33 Giri Italian Masters, la serie più acclamata di Sky Arte dedicata ai dischi più importanti della musica italiana, con la nuova stagione. I dischi protagonisti della prossima edizione saranno Smalto di Nada, Nel mondo una cosa di Mia Martini, Eppure soffia di Pierangelo Bertoli, DallAmeriCaruso di Lucio Dalla e tanti altri.

In autunno, ci sarà anche la nuova stagione di Grandi Maestri, dedicata ai più famosi artisti italiani che vengono raccontati attraverso i loro capolavori.

Sempre in autunno, andrà in onda anche Black Renaissance, dedicata ai personaggi africani e afro-discendenti, come il primo Duca di Firenze Alessandro de’ Medici, vissuti nel Rinascimento italiano e immortalati in opere d’arte.

Prossimamente, andrà in onda anche Rosa – Il Canto delle Sirene, esordio alla regia dell’attrice Isabella Ragonese che ha voluto omaggiare la cantante folk palermitana Rosa Balistreri.

A inizio 2023, invece, Sky Arte trasmetterà Grand Tour, con Alessandro Sperduti, ispirato ai viaggi di iniziazione culturale e sentimentale, di moda tra gli aristocratici e gli intellettuali europei dalla fine del Seicento fino al diciannovesimo secolo.

Il 25 settembre, invece, andrà in onda Galleria Continua, documentario realizzato da Mario Cristiani, Lorenzo Fiaschi e Maurizio Rigillo, soci fondatori di Galleria Continua e Associazione Arte Continua.

A settembre, andrà in onda anche Dancing Studies – Bruce Nauman a Venezia, ispirato alle performance dell’artista Bruce Nauman.

A inizio 2023, infine, andrà in onda anche la nuova stagione di IOeLEI, dove cinque attrici contemporanee interpretano grandi artiste del passato come Giulietta Masina, Tina Modotti e Isadora Duncan.

Sky Documentaries: le novità per il 2022/23

In autunno, in esclusiva su Sky Documentaries, andrà in onda Roma di Piombo – Diario di una lotta, che racconterà il conflitto tra lo Stato e le Brigate Rosse, a Roma, nei dieci anni successivi all’assassinio di Aldo Moro.

Mondiali 2006, invece, è il titolo provvisorio di un documentario dedicato alla quarta coppa del mondo vinta dalla nazionale azzurra che andrà in onda a novembre.

A dicembre, invece, andrà in onda Villenueve Pironi, una storia di sport e vita privata che vide protagonisti i piloti di Formula 1 Gilles Villeneuve e Didier Pironi e il Gran Premio di San Marino del 1982 che mise la parola fine alla loro amicizia.

Prossimamente, andrà in onda anche Natural Born Driver – L’incredibile storia di Ivan Capelli, biopic Sky Original dedicato al pilota italiano di Formula 1.

Il 31 agosto, infine, andrà in onda The Princess, il documentario definitivo dedicato a Lady Diana, a 25 anni dalla sua tragica morte.

Sky Documentaries porterà i propri documentari anche al cinema con Tiziano – Il potere del colore (3-4-5 ottobre 2023 nelle sale), Botticelli e Firenze – La nascita della bellezza (28-29-30 novembre nelle sale), Napoli Magica, diretto da Marco D’Amore (prossimamente al cinema), Sergio Leone (prossimamente al cinema) e Amate Sponde (prossimamente al cinema).

Sky Nature: le novità per il 2022/23

In autunno, in esclusiva su Sky Nature, andrà in onda Il Marsicano – L’Ultimo Orso, documentario dedicato all’Orso Marsicano, che vive in Abruzzo, animale in via d’estinzione.

A dicembre, andrà in onda, invece, Patagonia, dedicata alla regione geografia del Sud America, documentario narrato, nella versione originale, dall’attore cileno Pedro Pascal.

Dal 12 settembre, infine, andrà in onda la seconda stagione di Steve Backshall – Avventure intorno al mondo, con Steve Backshall che tornerà a viaggiare nei luoghi più selvaggi del pianeta.

Terminiamo con le dichiarazioni di Roberto Pisoni, Director of Entertainment Channels: