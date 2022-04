Oggi, mercoledì 20 aprile 2022, si terrà la conferenza stampa di presentazione di Good Morning Italia, documentario con Joe Bastianich e Paolo Vizzari.

Good Morning Italia andrà in onda da martedì 26 aprile, alle ore 20:40 in prima visione su Sky Arte, disponibile anche on demand e in streaming su NOW.

In questa docu-serie, Joe Bastianich e Paolo Vizzari ci porteranno alla scoperta delle tradizioni in Italia. L’imprenditore, ex giudice di Masterchef, in questa stagione televisiva, è uno degli inviati dell’edizione de Le Iene Show in corso. Negli ultimi anni, il ristoratore ha partecipato anche ai programmi Family Food Fight, Italia’s Got Talent e Amici Celebrities.

Per quanto riguarda Sky Arte, invece, Bastianich, nel 2014, fu il protagonista di On the Road – Joe Bastianich Music Tour, programma dedicato alla musica popolare italiana vista da un americano.

Paolo Vizzari, invece, è un critico gastronomico di 32 anni, figlio di Enzo Vizzari con cui ha lavorato per la guida I Ristoranti d’Italia de L’Espresso e per la rubrica La Tavola, sempre del settimanale L’Espresso.

Good Morning Italia: la conferenza stampa in diretta

Durante la conferenza stampa, interverranno Joe Bastianich e Paolo Vizzari, Roberto Pisoni, Director Sky Entertainment Channels, Emidio Bini, Assessore alle Attività produttive della Regione Friuli Venezia Giulia, e la chef Antonia Klugmann, ex giudice della settima edizione di Masterchef Italia.

TvBlog seguirà la conferenza stampa in tempo reale a partire dalle ore 14.