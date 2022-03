Aprile 2022 un mese da passare tra i titoli dell’intrattenimento di Sky e NOW tra cui spicca il 22 l’arrivo della seconda stagione di Diavoli il financial thriller prodotto da Lux Vide con Alessandro Borghi e Patrick Dempsey e in cui la pandemia avrà un ruolo cruciale nelle dinamiche tra i due protagonisti. Nel corso del mese arriva il flop Ordinary Joe, cancellato dopo una sola stagione, la sesta stagione di Outlander e per la prima volta su Sky Uno una nuova edizione di Cucine da Incubo. Pronti per questo mese Sky?

NOW e Sky Aprile 2022, le novità del mese:

Novità come se piovessero anche ad Aprile su Sky e in streaming su NOW, vediamo insieme i nuovi episodi che vedremo nel corso del mese:

5 Martedì

Balthazar s.4 Sky Investigation

Nuove indagini per il patologo forense Balthazar di Parigi

13 Mercoledì

Ordinary Joe s.1 Sky Serie

Scritta da Matt Reeves una serie sulle scelte che condizionano la nostra vita. Il protagonista, interpretato da James Wolk, dopo la laurea deve decidere cosa fare: diventare infermiere? diventare poliziotto? o farà il musicista? la serie comprime in ogni episodio le tre possibili storylines. Già cancellata negli USA:

15 Venerdì

Raised by Wolves s.2 Sky Atlantic (tutti gli 8 episodi subito disponibili)

Torna la serie ambientata in un futuro in cui Madre e Padre, due androidi scappati con sei embrioni da una terra devastata, si ritrovano a cercare di fondare una nuova comunità; la “famiglia” si insedia in una colonia atea a Kepler 22b ma il loro figlio naturale rischia di portare l’umanità all’estinzione.

22 Venerdì

Diavoli s.2 Sky Atlantic (2 episodi settimanali)

Alessandro Borghi e Patrick Dempsey sono di nuovo Massimo Ruggero e Dominc Morgan. Li ritroviamo 4 anni dopo, Massimo lavora con un gruppo di investitori cinesi che contrastano gli Stati Uniti a colpi di big data. Intanto nel 2020 con l’arrivo della pandemia tutto cambia e Massimo deve fronteggiare un vecchio amico/nemico.

26 Martedì

Outlander s.6 Sky Serie

Nuovo capitolo per il dramma in costume tratto dai romanzi di Diana Gabaldon

Sky e NOW Aprile 2022, le serie tv che proseguono

Come ogni mese anche ad Aprile vediamo insieme quali serie tv iniziate nelle scorse settimane proseguono (o magari terminano) sui canali Sky dedicati alle serie tv e su NOW in streaming, con i cofanetti completi e le puntate che restano poi a disposizione on demand.

Sabato 2 Aprile termina la prima stagione de L’Opera (Sky Serie); la seconda stagione è già in produzione

termina la prima stagione de (Sky Serie); la seconda stagione è già in produzione Venerdì 8 Aprile termina la prima stagione de Il Re (Sky Atlantic) con Luca Zingaretti

termina la prima stagione de (Sky Atlantic) con Luca Zingaretti Mercoledì 13 Aprile termina la sesta stagione di Billions (Sky Atlantic); la serie è già stata rinnovata

termina la sesta stagione di (Sky Atlantic); la serie è già stata rinnovata Lunedì 18 Aprile termina la prima stagione di The Gilded Age (Sky Serie); la serie è stata rinnovata

termina la prima stagione di (Sky Serie); la serie è stata rinnovata Domenica 24 Aprile termina la seconda stagione di Avvocati di Famiglia (Sky Investigation)

termina la seconda stagione di (Sky Investigation) Prosegue ogni giovedì in versione originale e ogni lunedì doppiata la prima stagione di Halo.

Prosegue ogni domenica Magnum P.I. s.4 su FOX

Sky e NOW ad Aprile oltre la fiction

L’intrattenimento Sky di Aprile oltre le produzioni di fiction, vede il ritorno da domenica 3 aprile di una nuova stagione di Cucine da Incubo, per la prima volta su Sky Uno. La formula è rimasta invariata con Antonino Cannavacciuolo che arriva in un locale per valutare il cibo e lo staff e poi aiutare il ristorante a rinnovarsi e a rimettersi in piedi.

Tra i titoli di Sky Arte mercoledì 6 aprile c’è Isaac Asimov – The Man Who Saw The Future, docufilm sul padrino della fantascienza a 30 anni dalla morte; il 10 aprile Roger Waters – The Wall; il 12 Donatello – Il Rinascimento un documentario sulle opere della mostra a Palazzo Strozzi e Museo del Bargello; dal 13 Music Box sei documentari su momenti centrali della storia della musica; il 15 aprile un documentario su Bee Gees; il 16 aprile Dante – Fuga dagli Inferi il racconto degli ultimi 20 anni di vita raccontati dalla figlia Antonia Alighieri. Il 18 In India con i Beatles; il 25 Mille e una Notte in Egitto; mentre da martedì 26 aprile Joe Bastianich ci porta nelle tradizioni dell’Italia in Good Morning Italia.

Su Sky Documentaries tra i titoli in arrivo il 6 aprile Push – Il diritto alla Casa; il 7 Swiped – Hooking Up in the Digital Age con interviste ai fondatori delle principali app di appuntamento; il 14 Robert Fisk – Inviato di Guerra; il 16 Marley un film sulla vita di Bob Marley; il 17 dalle 19:15 e on demand tutti gli episodi di La Mala – Banditi a Milano; il 21 Skin: A History of Nudity in the Movies; il 25 Perdutamente un documentario con Paolo Ruffini che incontra persone affette da Alzheimer. Su Sky Nature si segnalano gli appuntamenti dedicati all’Earth Day nel weekend del 22-24 aprile.