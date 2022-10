Dopo oltre 2 anni di attesa torna finalmente l’adrenalinica serie cult di Sky UK, che fu il lancio più imponente degli ultimi cinque anni per una serie Sky Original su Sky Atlantic nel Regno Unito. Gangs of London riparte con il difficile compito da un lato di ritrovare quel pubblico che l’aveva amata e dall’altra di mantenere l’alto livello qualitativo della prima stagione. Si torna tra le strade infuocate di Londra e in fondo è come se non ce ne fossimo mai andati. La serie è stata creata da Gareth Evans e dal suo partner creativo Matt Flannery. Gangs of London è una produzione Pulse Films in collaborazione con SISTER per Sky Studios ed AMC. Scopriamo insieme cosa ci aspetta da questa nuova stagione, naturalmente senza fare spoiler che rovinerebbero la visione.

Gangs of London 2, la trama

Gangs of London riparte un anno dopo la morte di Sean Wallace. Ritroviamo Elliot il poliziotto sotto copertura finito stritolato da un gioco più grande di lui. Così 12 mesi dopo lo ritroviamo costretto a lavorare per “gli Investitori”. Intanto Londra, senza più una famiglia regnante, i Wallace, si è riorganizzata. La mappa e l’anima di Londra sono state completamente ridisegnate. I membri rimasti dei Wallace sono sparpagliati, i Dumani sono ormai stati estromessi ed allontanati, passati dal ruolo di leader a quello di “servi” dei nuovi potenti.

Stanchi di starsene a guardare dall’alto una città che sta precipitando nel caos, “gli Investitori” si sono alleati con il barone dell’eroina Asif Afridi e, grazie al monopolio sul traffico di droga e alla guida del brutale Koba, dominano Londra. Ma questo monopolio non è destinato a durare, perchè anche gli investitori sono scontenti. Tra ritorni e new entry la lotta per Londra è solo all’inizio. Si creeranno alleanze, ci saranno nuove rivalità tutto per capire chi vincerà la battaglia per conquistare l’anima di Londra?

Gangs of London 2, la recensione

La seconda stagione di Gangs of London su Sky e NOW in streaming, parte piano per poi esplodere con tutto il vigore che ricordavamo. Non c’è speranza, non c’è salvezza nel mondo perduto delle lotte tra gang di Londra, faide medievali realizzate con la connivenza più o meno compiacente del governo. Una realtà estrema (una Londra travolta dalla guerriglia come quella che ci racconta la serie, avrebbe una forte eco internazionale) ma funzionale a raccontare come il potere logori chi ce l’ha. Governare è dura, come ha dimostrato Liz Truss durata poco più di un mese al governo. Governare il mondo del crimine è ancora più difficile.

Gangs of London 2 le immagini della serie Guarda le altre 5 fotografie →

La serie prende il volo a partire dal secondo episodio, quando le parti in gioco si definiscono in modo più chiaro e si inizia a prendere familiarità con i nuovi personaggi. Infatti all’inizio ci vengono introdotti in modo brutale, quasi a voler creare un ponte narrativo con il modo in cui questi hanno preso il controllo della città, ma al contempo non creando la giusta empatia nei confronti delle loro vicende. Manca anche quell’aspetto più spettacolare delle scene di lotta che aveva caratterizzato la prima stagione e quasi a voler dimostrare una crescita nel budget e un’escalation di violenza, sono gli effetti speciali delle sparatorie a dominare la scena.

Gangs of London 2, il cast

Novità e ritorno nel cast della seconda stagione di Gangs of London su Sky e NOW in streaming. Tra i ritorni c’è quello di Michelle Fairley nei panni di Marian Wallace, così come Lucian Masmati in quelli di Ed Dumani e Sope Disu che interpreta Elliot Finch. Tra le novità di stagione Waleed Zuaiter (visto in Baghdad Central) interpreta lo spietato Koba; Jasmine Armando, rapper francese al suo debutto come attrice, è Saba; Fady El-Sayed (Baghdad Central) è Faz; Salem Kali (Il profeta) è Basem; Aymen Hamdouchi (Criminal: UK) è Hakim.

Gangs of London 2, il trailer

Gangs of London 2, quanti episodi sono?

La seconda stagione di Gangs of London è composta da 8 episodi da circa 50 minuti l’uno che arrivano a brevissima distanza dal rilascio della serie nel Regno Unito.

Gangs of London 2 la programmazione

Tutti gli episodi della seconda stagione di Gangs of London sono disponibili on demand su Sky, in streaming su NOW in versione originale con sottotitoli. La versione doppiata degli episodi è in onda ogni mercoledì dal 26 ottobre per 4 settimane con due episodi a settimana.

Gangs of London 2 in streaming

È possibile vedere Gangs of London 2, su Sky Go per gli abbonati alla pay tv, ma anche in streaming su NOW via browser e attravero l’app per smart tv, tablet e smartphone.