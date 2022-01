Il Re è la nuova serie Sky Original con Luca Zingaretti protagonista, al via a marzo su Sky e NOW Tv. Prodotta da Sky Studios con Lorenzo Mieli per The Apartment e con Wildside, entrambe società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Zocotoco, Il Re si può considerare il primo prison drama italiano.

Il Re, quando va in onda

La messa in onda de Il Re è prevista per marzo 2022 su Sky e NOW Tv.

Il Re, trama e sinossi

Il San Michele è un carcere di frontiera nel quale il direttore Bruno Testori esercita la sua personale idea di giustizia che è al di sopra della legge dei tribunali e dei codici di procedura penale. Il suo quarto grado di giudizio, che va oltre la Cassazione, nasce dal fatto che il direttore sa che dietro ogni detenuto c’è una storia, una vita deragliata. Lo sa perché prima di diventare il ‘sovrano’ del carcere, anche la sua vita è deragliata. Spietato con chi lo merita, misericordioso con altri, Testori risponde solo ai principi della sua oscura morale. E quando il suo regno rischia di crollare, minacciato da un pericolo imminente, Bruno si troverà a combattere la guerra più difficile.

Il Re, cast

Come detto, il protagonista è Luca Zingaretti che ricopre il ruolo del direttore Bruno Testori. Con lui nel cast Isabella Ragonese nei panni di un’agente della polizia carceraria del San Michele, Anna Bonaiuto, che interpreta la PM che indaga sulla rete di illeciti e connivenze che fanno capo a Testori, Barbora Bobulova, l’ex moglie di Testori, e Giorgio Colangeli nei panni di Iaccarino, comandante della prigione e grande amico del direttore.

Il Re, puntate

La serie si compone di otto puntate.

in otto episodi diretti da Giuseppe Gagliardi (1992, 1993, 1994, Non Uccidere), esordirà a marzo su Sky e in streaming su NOW.

Regia e sceneggiatura

La regia è di Giuseppe Gagliardi, già firma di 1992, 1993, 1994 e di Non Uccidere. Il soggetto di serie è di Stefano Bises, Peppe Fiore, Bernardo Pellegrini, Massimo Reale, Davide Serino, la sceneggiatura è di Stefano Bises, Peppe Fiore, Bernardo Pellegrini, Davide Serino.

Il teaser

Il 17 gennaio 2022 è stato rilasciato il primo teaser della serie.

Il Re, streaming

La serie sarà disponibile in live streaming su SkyGo e su NowTV per gli abbonati.