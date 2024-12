Dalle miniserie su Leopardi e Il Conte di Montecristi alle biografie su Peppino Di Capri e Oriana Fallaci, passando per film-tv che rievocheranno episodi del nostro Paese e serie tv in costume: tutte le novità di inizio 2025 della Rai, senza dimenticare i ritorni delle fiction Lux Vide e di Mare Fuori

Un 2025 che parte all’insegna della fiction, per la Rai che, nel presentare l’offerta relativa alla seconda parte della stagione, ha annunciato non poche novità sul fronte delle serie tv, oltre agli immancabili e attesissimi ritorni. Scopriamo insieme, allora, i titoli che da gennaio fino alla primavera inoltrata terranno compagnia al pubblico di Raiuno e Raidue.

Fiction Rai 1 2025, le novità

Cominciamo con le novità di Rai 1, che fa partire l’anno nuovo con la miniserie Leopardi-Il poeta dell’Infinito, presentata a Venezia a settembre e inizialmente prevista per dicembre. La miniserie in due puntate, diretta da Sergio Rubini e con Leonardo Maltese, Cristiano Caccamo, Giusy Buscemi, Alessio Boni e Alessandro Preziosi, andrà in onda il 7 e 8 gennaio.

Sempre a gennaio sarà lanciata anche Il conte di Montecristo, co-produzione internazionale con i premi Oscar Bille August alla regia e Jeremy Irons, presentata alla Festa del Cinema di Roma. Quindi si proseguirà con l’omaggio a uno dei programmi storici della Rai, Carosello, che vedrà protagonisti Giacomo Giorgio e Ludovica Martino.

Elena Sofia Ricci tornerà protagonista con La farfalla impazzita, sull’eccidio delle Fosse Ardeatine; le fiction a tema storico proseguiranno con La bambina con la valigia, sul tema dell’esodo giuliano-dalmata. Spazio anche alle biografie: Champagne racconterà la vita di Peppino Di Capri, mentre Miss Fallaci (inizialmente prevista su Paramount+) sarà dedicata agli esordi di Oriana Fallaci, qui interpretata a Miriam Leone (Raiuno propose già nel 2015 una miniserie dedicata a Fallaci, L’Oriana, con protagonista Vittoria Puccini).

Dopo il Festival di Sanremo sarà invece la volta di Belcanto, historic drama con Vittoria Puccini e Caterina Ferioli, ambientata a metà 1800 e nel mondo dell’opera lirica. Tra la novità va citato anche il secondo film del ciclo Purché finisca bene, ovvero Tutto a posto, inizialmente previsto a novembre ma slittato ai primi mesi dell’anno nuovo.

Fiction Rai 1 2025, i ritorni

E poi ci sono i ritorni, serie tv di cui il pubblico attende trepidante il seguito. La domenica sera sarà tutta al femminile: si parte con Mina Settembre 3, terza e ultim stagione della serie tv con Serena Rossi, seguita da Imma Tataranni 4, con Vanessa Scalera.

Torna anche Il Commissario Ricciardi 3, con Lino Guanciale, così come i misteri dei protagonisti di Black Out – Vite sospese 2, con Alessandro Preziosi. Immancabile, poi, le fiction Lux Vide, che occuperanno la serata del giovedì: prima toccherà ad Un Passo dal Cielo 8, con Giusy Buscemi e poi a Che Dio Ci Aiuti 8, con Francesca Chillemi e numerose novità (Elena Sofia Ricci tornerà a interpretare Suor Angela in alcuni episodi). Infine, dalla Francia torna anche Morgane-Detective Geniale, con la quarta stagione.

Fiction Rai 2025, Rai 2

Anche Raidue sarà della partita, seppur in misura nettamente minore rispetto al passato, quando aveva un maggior numero di produzioni originali su cui puntare. Ora, invece, la seconda rete Rai può affidarsi quasi esclusivamente a Mare Fuori, la cui quinta stagione è attesa come sempre a metà febbraio in tv e poco prima in anteprima su RaiPlay.

L’altra serie che sarà trasmessa da Raidue sarà invece The Bad Guy 2, seconda stagione del drama con Luigi Lo Cascio, Claudia Pandolfi e la new entry Stefano Accorsi, disponibile su Prime Video dal 4 dicembre 2024 e quindi dopo pochi mesi in onda sulla tv free.