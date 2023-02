Le probabilità che Black Out – Vite sospese non si concludesse con la prima stagione erano molto alte ancora prima del finale andato in onda ieri sera, lunedì 6 febbraio 2023. Se siete tra coloro che sono rimasti a bocca aperta dopo il cliffhanger dell’ultima puntata, abbiamo una buona notizia per voi: TvBlog può infatti confermare in anteprima che Black Out – Vite sospese 2 si farà.

In realtà, già nella mattina di ieri Luca Barbareschi, che con la sua Èliseo Entertainment produce la serie (insieme a Rai Fiction ed a Viola Film, con la collaborazione della Trentino Film Commission) aveva anticipato la notizia durante un’intervista a I Fatti Vostri. Mancava, però, il via libera ufficiale della Rai, che è arrivato nelle ore scorse.

Fiction Black Out - Vite sospese parla al pubblico di vario tipo e mostra la sua forza produttiva (ma a Sopravvissuti non era bastato...): la recensione Il crime-mystery di Raiuno e RaiPlay con protagonista Alessandro Preziosi potrà quindi proseguire nel suo racconto, dopo il finale in cui -come detto sopra- numerose questioni sono rimaste in sospeso: innanzitutto, i sopravvissuti alla valanga nella Valle del Vanoi sono ancora isolati dal resto del mondo, con i misteri che si portano dietro e le minacce che rappresentano pronte a generare nuovi conflitti e sorprese.

Ma, soprattutto, bisogna capire cosa succederà dopo che Umberto (Alessandro Riceci), uno degli ospiti dell’hotel, ha ucciso Ruggero (Giorgio Caputo), che aveva appena captato un segnalo radio dei soccorritori. All’omicidio ha assistito Lara (Isabella Alderighi), figlia di Umberto, che cerca di tranquillizzarla dicendole che il mondo come lo conoscevano non esiste più. Il tutto, mentre il cielo si colora di una luce verde che ricorda un’aurora boreale ed Elena (Giulia Patrignani), figlia di Giovanni, si risveglia dal coma.

Gli sceneggiatori hanno insomma scritto un finale consapevoli che non sarebbe bastata una stagione per chiudere il racconto. E sono stati premiati: l'ultima puntata ha chiuso con quasi 4 milioni di telespettatori (21,5% di share), portando la media complessiva di stagione a 3,9 milioni di persone (20,1% di share).

Come abbiamo già avuto occasione di dire, se la scrittura della seconda stagione di Black Out – Vite sospese si può già mettere in moto, differente è il discorso per la produzione effettiva: si dovrà aspettare il prossimo inverno, e quindi la neve, per garantire la continuità dell’ambientazione di un racconto cominciato alla Vigilia di Natale e che è giunto fino ad ora ai primi giorni di gennaio. Per vedere Black Out – Vite sospese 2, quindi dovremo aspettare il 2024.