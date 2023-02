Oriana Fallaci, la sua vita e le sue interviste tornano ad essere protagoniste di una serie tv. Questa volta a farsi carico del racconto di una delle fasi della vita della giornalista toscana è Paramount+, che ha annunciato in queste ore il via alle riprese di Miss Fallaci, nuova miniserie prodotta insieme a Minerva Pictures che debutterà in streaming prossimamente.

A dare volto alla protagonista sarà Miriam Leone (di cui è attesa anche un’altra serie, I Leoni di Sicilia, su Disney+): l’attrice siciliana è stata scelta per interpretare Oriana Fallaci in una particolare fase della sua vita, quella legata alle interviste alle star del cinema hollywoodiano.

La serie è infatti ambientata tra il 1956 ed il 1959 tra Milano, New York, Los Angeles, Roma, Londra e Firenze. Fallaci, allora giovane giornalista de “L’Europeo”, soffre il fatto di essere vista dalla redazione composta da soli uomini come la “ragazza del cinema”, senza possibilità di occuparsi di politica.

Nonostante questo, non demorde ed ottiene la possibilità di recarsi a New York per intervistare Marilyn Monroe. Intervista che però non avviene mai, ma che offre lo spunto a Fallaci di scrivere un articolo in cui racconta la sua esperienza ad Hollywood. Un articolo che le permette di farsi assegnare una serie di reportage che raccontano la “fabbrica dei divi”, tra contraddizioni, moralismo ed emancipazione.

La trama è tratta, oltre che dai racconti stessi della giornalista, anche da due suoi libri: “I sette peccati di Hollywood” (del 1958, il suo primo libro) e “Penelope alla guerra” (1962), editi da Rizzoli; Edoardo Perazzi, nipote di Oriana Fallaci, è tra i consulenti del progetto.

Otto gli episodi previsti: alla regia dei primi quattro c’è Luca Ribuoli, di cui abbiamo appena visto Call My Agent Italia. Ribuoli è anche Head Director, mentre le altre puntate saranno dirette da Giacomo Martelli e Alessandra Gonnella. In sceneggiatura, invece, un team internazionale, guidato dai creator e head writer Viola Rispoli (Doc-Nelle tue Mani) e Thomas Grieves, di cui fanno parte la stessa Miriam Leone, Laura Grimaldi (Vostro Onore), Alice Urciuolo (Skam Italia e Prisma), e la già citata Gonnella, quest’ultima autrice e regista di “A cup of coffee with Marilyn”, il corto vincitore del Nastro d’Argento che ha ispirato la serie.

Come scritto in apertura, non è la prima volta che la vita di Oriana Fallaci ispira una serie tv. Nel 2015 Rai Fiction e Fandango produssero L’Oriana, film-tv con Vittoria Puccini nei panni della protagonista e che ne raccontò la carriera, diretto da Marco Turco.