Imma Tataranni 4 si farà: almeno queste sono le intenzioni di Rai Fiction, che tramite le parole della sua direttrice Maria Pia Ammirati ha dichiarato durante la conferenza stampa della terza stagione che gli sceneggiatori sono già al lavoro sui prossimi episodi. Rivedremo, dunque, Vanessa Scalera nei panni del Sostituto Procuratore nato dalla penna di Mariolina Venezia e ormai diventato uno dei personaggi più amati della fiction di Raiuno.

Il successo di Imma Tataranni 3

D’altra parte, sarebbe stato un azzardo per Rai Fiction rinunciare ad un titolo come Imma Tataranni, che fin dalla prima stagione ha conquistato il pubblico. Un affetto, quello da parte dei telespettatori, che si è confermato anche con la terza stagione , di cui, va in onda l’ultima puntata.

La media delle prime tre serate, infatti, è stata di 4,3 milioni di telespettatori (26% di share), numeri che hanno permesso a Raiuno di vincere ampiamente la sfida della prima serata contro il Grande Fratello, di essere il canale più visto del lunedì sera ma, soprattutto, di aver fidelizzato una buona fetta di pubblico con un personaggio convincente, rivoluzionario e rassicurante al tempo stesso.

Come abbiamo già avuto occasione di dire, il successo di Imma Tataranni sta proprio in questo mix tra innovazione e tradizione, tra la volontà di portare in tv un personaggio fuori dagli schemi, con degli intrecci tra vita professionale e vita privata inediti ma che al tempo stesso non tradisse il genere del light crime, tra momenti di commedia ed altri di maggiore tensione.

Cosa succederà in Imma Tararanni 4?

Difficile fare previsioni sullo sviluppo della serie tv, che ricordiamo essere tratta dalla saga di romanzi di Mariolina Venezia (anche sceneggiatrice della fiction) editi da, il cui ultimo libro, “Ecchecavolo”, è uscito nel 2022. Sicuramente, però, la serie continuerà ad alternare i casi di puntata su cui lavora la protagonista al triangolo amoroso tra Imma, il marito(Massimiliano Gallo) e(Alessio Lapice).

Quest’ultimo, nella terza stagione, complice la temporanea amnesia da cui è stato affetto, è maturato al punto da essere quasi un’altra persona. Imma se n’è accorta e, nonostante Calogiuri non ricordi dei sentimenti nei suoi confronti, lei continua a guardarlo con occhi non indifferenti. Il tutto, mentre Pietro sa dell’attrazione dell’una per l’altro.

“Ci saranno sorprese sul triangolo amoroso”, aveva detto Ammirati, facendo intendere che Imma Tataranni 4 non cambierà impostazione rispetto a quanto già visto. È anche vero, però, che la stessa Scalera ha ammesso di diversi a inserire dei piccoli “inciampi” per il suo personaggio, che le diano la possibilità di lavorare sempre su nuovi aspetti e di non accomodarsi mai quando si trova ad interpretare Imma.

Imma Tataranni 4, quando andrà in onda?

Ancora più difficile stabilire adesso la data di messa in onda della quarta stagione. Tutto dipenderà dall’apertura del set: quello per la terza stagione era stato avviato ad inizio 2023, per chiudersi in primavera. È auspicabile, quindi, che il set di Imma Tataranni 4 possa aprirsi nei primi mesi del 2024, per una possibile messa in onda nell’autunno dell’anno prossimo. Ma, ovviamente, molto dipenderà anche dagli altri impegni del cast, in primis quelli di Vaness Scalera, che nei primi mesi dell’anno sarà in teatro con “La sorella migliore”: per Imma Tataranni 4, quindi, potremmo dover aspettare un po’ di più.