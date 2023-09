Sta per tornare, con le sue intuizioni ed il suo carattere deciso, sempre a favore della giustizia e della verità: Imma Tataranni 3 è la terza stagione della fortunata fiction di Raiuno che ha fatto conoscere al grande pubblico Vanessa Scalera, ancora una volta interprete del personaggio nato dalla penna della scrittrice Mariolina Venezia. Per presentare Imma Tataranni 3 (al via da lunedì 25 settembre 2023) e cosa accadrà nel corso dei quattro nuovi episodi, oggi, giovedì 21 settembre 2023, alle 12:00, si tiene una conferenza stampa, che TvBlog segue in liveblogging.

Presenti a Viale Mazzini la stessa Scalera, insieme al resto del cast principale, ovvero Massimiliano Gallo (Pietro), Alessio Lapice (Calogiuri), Barbara Ronchi (Diana) e Carlo Buccirosso (il Procuratore Vitali). Per la parte tecnica invece, intervengono Anastasia Michelagnoli, produttrice di IBC Movie, ed i due registi Francesco Amato e Kiko Rosat, oltre ovviamente a Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction.

La terza stagione di Imma Tataranni vedrà ancora una volta la città di Matera protagonista delle indagini, ma anche delle vicissitudini che vedono il personaggio interpretato da Scalera affrontare crisi familiari. A cominciare da quella con il marito Pietro, dopo che Calogiuri è finito in coma nel finale della seconda stagione.

Proprio Pietro, per reagire, si iscrive ad un corso di pugilato, a cui conosce Sara (Sara Drago), paleontologa. E mentre lui prova a dare sfogo ai suoi timori sul ring, Calogiuri affronta un’amnesia che non gli impedisce di innamorarsi nuovamente di Imma. Quest’ultima, quindi, si vede costretta a chiedere aiuto ad una persona sempre accanto a lei.

Da segnalare che il primo episodio vede la partecipazione di Gianni Morandi che, nei panni di sé stesso, è presente a Matera per un concerto: è proprio lui a rinvenire il cadavere sul cui omicidio deve indagare la protagonista che, noncurante della popolarità del cantante, lo considera un possibile sospettato.