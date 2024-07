Le serie tv internazionali faranno parte della programmazione dei canali Rai del 2024/25. Come sempre a guidare l’offerta è Rai 2 che proporrà serie tv americane in autunno nelle prime serate dal mercoledì alla domenica (venerdì escluso). Su Rai 1 oltre al ritorno di Morgane – Detective geniale arrivata alla quarta stagione, ci sarà la riproposizione in prima visione in chiaro di Leoni di Sicilia, la serie tv di Disney+ diretta da Paolo Genovese con Miriam Leone e Michele Riondino. Una serie che fin dalla sua uscita sembrava perfetta per il pubblico di Rai 1 e finalmente lo raggiunge (almeno chi non l’abbia già vista in streaming). Anche Rai 4 ospiterà alcune serie tv in prima visione.

Le serie tv su Rai 1 2024/25

Leoni di Sicilia

Oltre alle tante fiction che popoleranno la programmazione di Rai 1, al martedì sera arriva su Rai I Leoni di Sicilia, la serie tv di Disney+ diretta da Paolo Genovese, adattamento del romanzo omonimo di Stefania Auci che ricostruisce la storia della famiglia Florio nella Sicilia del 1800. Nel cast tanti volti noti come Michele Riondino, Miriam Leone, Donatella Finocchiaro, Eduardo Scarpetta, Vinicio Marchioni, Ester Pantano, Paolo Briguglia e Claudia Pandolfi. La serie ha vinto i Nastri D’Argento 2024 per la Migliore Serie Drama e per Migliore Attore Protagonista.

Morgane – Detective Geniale

Quarta stagione per Morgane Detective Geniale, la serie tv francese con Audrey Fleurot nei panni di una donna estremamente intelligente, premurosa madre di tre figli e stramba detective. La serie ha avuto molto successo in Francia e in autunno partirà anche una versione americana della serie High Potential con protagonista Kaitlin Olson.

Le serie tv di Rai 2

La prima serata

Mercoledì dall’11 Settembre ci sarà The Good Doctor con la settima e ultima stagione composta da soli 10 episodi per gli scioperi di sceneggiatori e attori che la scorsa estate hanno bloccato le produzioni. Rivedremo Antonia Thomas storica protagonista delle prime quattro stagioni nei panni di Claire.

Il giovedì sera dal 12 Settembre sarà dedicato a NCIS con la stagione 21 e al suo spinoff NCIS Hawai’i con la sua terza e ultima stagione, la serie è stata cancellata per fare spazio a NCIS: Origins in cui saranno raccontate le origini del personaggio di Gibbs. Entrambe le serie tv hanno 10 episodi.

Al sabato sera dal 14 Settembre arrivano gli ultimi 6 episodi rimasti inediti della sesta stagione di FBI e della terza diFBI International; entrambe sono state rinnovate con le nuove stagioni che ripartiranno negli USA in autunno. Il 23 Novembre al loro posto arriverà la settima stagione di S.W.A.T., che era stata annunciata come ultima ma visti gli ascolti la serie è stata rinnovata per un’ottava stagione.

Il preserale

Cambia faccia la fascia preserale (dalle 19:00 in poi) finora sempre occupata da polizieschi americani. Dal 16 Settembre arriva Medici in Corsia un medical drama tedesco con al centro le vicende di un gruppo di giovani medici guidati dal dottor Niklas Ahren, un uomo brillante, impulsivo e provocatorio che ha aspettative altissime e soprattutto vuole dimostrare di essere in grado di gestire il nuovo incarico: formare il suo gruppo di tirocinanti.

A metà novembre sarà poi la volta di Le Leggi del Cuore una serie colombiana ambientata in uno studio legale popolato da giovani avvocati esperti in diritto di famiglia con casi di separazione, conflitti familiari e di coppia.

Nel 2025

Da Gennaio il sabato sera arriverà la quattordicesima e ultima stagione di Blue Bloods composta da 18 episodi che negli Stati Uniti è stata divisa in due parti metà già usciti e l’altra metà in autunno. Nel corso del 2025 arriverà anche Occhi di Gatto miniserie francese in otto episodi da 52 minuti con al centro le tre sorelle ladre d’arte per recuperare le opere un tempo appartenute al padre.

Le serie tv di Rai 4

Rai 4 ha serate tematiche per incasellare i propri film sia in prima visione che in replica. Il mercoledì sarà così dedicato al thriller e arriveranno la terza e quarta stagione di I Fiumi di Porpora – La serie, caratterizzata da episodi autoconclusivi dedicati alle indagini su misteriosi delitti nella provincia francese.

Il giovedì è invece occupato dalle serie tv action/thriller in prima visione. Ci saranno la prima stagione di Alert: Missing Persons Unit, ideata da John Eisendrath e Jamie Fox con Scott Caan e Dania Ramirez e ambientata nel dipartimento della polizia di Philadelphia che si occupa di persone scomparse; nella prima stagione l’ossessiva ricerca del figlio dei protagonisti è al centro della trama orizzontale. Arriveranno poi la settima stagione di SEAL Team e la seconda di Fire Country.