“The Good Doctor says Goodbye”: un semplice ma efficace messaggio per annunciare che The Good Doctor 7 sarà l’ultima stagione. L’annuncio è di poche ore fa, tramite un video diffuso dalla Abc (che potete vedere sotto): dopo sette stagioni, il medical drama rivelazione (anche in Italia, ricordate?) chiude i battenti.

Il successo di The Good Doctor

The Good Doctor aveva debuttato nel 2017 come remake di una serie tv sudcoreana. Il successo fu immediato: la prima puntata, negli Stati Uniti, fu seguita da 11,2 milioni di telespettatori (2.2 rating 18-49 anni). Merito indubbiamente della scrittura, con un certo David Shore alle spalle: per chi non lo sapesse, trattasi di colui a cui si deve un altro medical drama che ha fatto la storia, ovvero Dr. House.

Il successo di The Good Doctor non sta solo nei casi medici e nella loro risoluzione, ma soprattutto nel protagonista, magistralmente interpretato da Freddie Highmore (il cui talento era già emerso in Bates Motel): il suo Shaun Murphy è infatti un medico affetto da autismo e da sindrome del savant, che per seguire la sua passione si trasferisce dal Wyoming alla California del Nord, dove trova lavoro al San Jose St. Bonaventure Hospital.

Nel corso delle stagioni Shaun riesce a dimostrare il proprio valore, abbattendo i pregiudizi di colleghi e pazienti e imparando lui stesso ad affrontare quei limiti che riteneva impossibili da superare. Fino a trovare l’amore: nel finale della quinta stagione sposa Lea (Paige Spara), sua vicina di casa, e nel finale della sesta diventa padre di Steven Aaron.

Il (breve) fenomeno The Good Doctor in Italia

Come accennato sopra, anche in Italia The Good Doctor ebbe un successo inaspettato: era il 2018 e Raiuno decide di trasmettere la prima stagione fuori garanzia, a luglio. La prima puntata (con tre episodi andati in onda) ottenne 5,2 milioni di persone (28,2% di share), ma tutta la prima stagione ebbe ascolti ben sopra le aspettative

Nonostante questo successo, la serie dalla seconda stagione fu spostata su Raidue, in inverno: gli ascolti calarono sensibilmente ma rimasero comunque molto buoni. Con il passare degli anni, il calo è stato inesorabile, complice anche il debutto sulle piattaforme: ad oggi The Good Doctor si trova su Netflix (sei stagioni) e su Disney+ (cinque stagioni, la sesta sarà caricata prossimamente).

Quando esce The Good Doctor 7?

La settima stagione di The Good Doctor, l’ultima appunto, debutterà sulla Abc martedì 20 febbraio 2024 (in una nuova serata, visto che in precedenza era andato in onda di lunedì). In Italia sarà trasmessa in prima tv da Raidue nel corso del 2024, successivamente sarà caricata sulle piattaforme.