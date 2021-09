Parte in un clima disteso la nuova stagione del pomeriggio del giorno di festa della prima rete della televisione di Stato. Oggi a margine delle prove dei loro programmi nei corridoi degli studi Frizzi di Roma si sono incontrate Mara Venier e Francesca Fialdini. Chi era presente riferisce di un incontro molto cordiale fra le due conduttrici che si sono fermate e salutate. Nel corso di questo incontro le padrone di casa della domenica pomeriggio di Rai1 hanno parlato dell’inizio delle loro trasmissioni, la cui prima puntata stagionale è prevista in onda proprio domani pomeriggio, in maniera garbata e sorridente come conviene fra persone educate.

Alla fine si è rivelato inutile tornare su quello che è stato detto dalla Fialdini tempo fa ed in questo senso è stata fondamentale l’intelligenza delle due donne rispetto all’inutile prosecuzione di una polemica che avrebbe corso il rischio di avvelenare la squadra della domenica pomeriggio della prima rete della Rai. L’incontro chiarificatore fra Mara Venier e Francesca Fialdini è terminato con un abbraccio che ha suggellato dunque la pace fra le due conduttrici della domenica pomeriggio della prima rete della televisione pubblica. Domani quindi un pomeriggio in tandem fra le due donne di Rai1 pronte ad unirsi per combattere contro la corazzata messa in piedi da Mediaset che vedrà in campo le due punte di diamante dell’azienda di Cologno Monzese. Su Canale 5 come è noto vedremmo dalle ore 14 in onda Maria De Filippi che con il suo Amici dovrà farà da traino alla versione domenicale di Verissimo della Silvia Toffanin che ha fatto sloggiare da questo slot orario la Barbara D’Urso, il tutto nell’attesa che vada in onda il programma scelto da Piersilvio Berlusconi per il primo pomeriggio della domenica di Canale 5, ovvero Scene da un matrimonio.

Vediamo dunque quale sarà il menu dei programmi delle due donne protagoniste di questo retroscena di TvBlog partendo da Domenica in che avrà come ospiti, oltre a Mahmood già anticipato da queste colonne, Paola Cortellesi, Antonio Albanese, Loretta Goggi, Aldo Cazzullo, Vincenzo Mollica, Alessandro Gassmann, Francesco Gabbani e la moglie di Gianni Nazzaro. Ospiti dell’appuntamento Da noi a ruota libera in onda subito dopo la fine di Domenica in e prima di Reazione a catena saranno Arisa, Alba Parietti, Lucia Goracci, Sara Simeoni.