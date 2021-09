Sta per iniziare la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione di Domenica In. Lo storico contenitore di Rai1 tornerà in onda domenica prossima, 19 settembre, alle ore 14.00, con la conduzione di Mara Venier, alla sua quarta stagione consecutiva (13 in totale).

TvBlog seguirà la conferenza stampa in tempo reale, riportando le dichiarazioni della padrona di casa Mara Venier e del direttore e vice direttore di Rai1, rispettivamente Stefano Coletta e Massimiliano De Santis.

La conferenza stampa si terrà su piattaforma, quindi i giornalisti la seguiranno da remoto.

Nel corso dell’incontro odierno, saranno svelati gli ospiti della prima puntata (uno ve lo abbiamo anticipato noi di TvBlog) e saranno comunicate le novità della stagione. L’impianto della trasmissione, comunque, non dovrebbe variare molto rispetto al passato, con le interviste one to one di Mara Venier centralissime nella diretta di oltre tre ore.