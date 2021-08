La popolarità regalata da decenni di televisione generalista aiuta, certamente. Ma di Mara Venier tutto si può criticare, tranne la capacità di creare empatia col pubblico. Così la conduttrice di Domenica In, ormai da qualche anno, è una vera e propria star dei social. Una abusatissima definizione che può non significare niente, in generale. E che invece per la regina della domenica pomeriggio ha un significato ben preciso.

Oltre 2 milioni e 300 mila follower su Instagram, “mara linetta venier” colleziona migliaia di like per ogni post pubblicato (quasi sempre in totale autonomia, senza un vero e proprio social media manager). Ma il terreno più gustoso è quello dei commenti, dove la stessa zia Mara, spesso per rispondere a critiche o offese, si lancia in repliche destinate a diventare cult. O virali, come si dice oggi.

Nelle ultime ore è capitato di nuovo. Una utente commenta in malo modo una foto di alcuni giorni fa in cui la Venier posa sorridente su una terrazza con il marito Nicola Carraro: “Tagliati questi capelli, non vanno più bene perché sei vecchia“. La Venier replica con un epico, almeno quanto schietto “Amore, perché sotto questa bella foto devi rompere i cogli0ni con i miei capelli? Perché???”

Ed ancora, a chi (un troll?) la provoca con un “Hanno ragione, taglia quei capelli e bevi meno, mettiti a dieta“, lei controbatte con “carissima, mi vedo purtroppo costretta a mandarti aff*ncul*ooooo” (gli asterischi sono nostri).

Oggi zia Mara, cogliendo la viralità della faccenda (grazie anche al contributo di Trash Italiano – quasi 4 milioni di follower), pubblica due scatti, facendo sfoggio di autoironia sul taglio di capelli e conquistando tutti. Nei commenti (qualche decina di migliaia), tra personaggi famosi (con spunta blu) e gente comune, è tutto un tripudio di complimenti, emojii con cuoricini e affettuosità varie. Alberto Matano commenta “Ahahahahahhahahahahah genio❤️ muoio😂“. Ferzan Ozpetek scrive “tu stai bene comunque! Sei bellissima fuori e dentro!“, Sabrina Ferilli si lancia in un “Che sventola!” (è catcalling?), Monica Setta sentenzia: “Stupenda sempre! Più cresciamo, più li allunghiamo (i capelli)😂😂❤️ anche io come te ! Brava Mara!!“.

Mara Venier regina di Instagram: il precedente con Simona Ventura

Poche settimane fa un altro episodio, ancor più televisivo. Antefatto: Simona Ventura in un’intervista dice che “tra Mara Venier e Barbara d’Urso preferisco la pizza“. Qualche giorno dopo SuperSimo augura sui social buon compleanno a Luca Argentero, equivocando il numero 40 da lui scritto sui social (non erano gli anni compiuti, bensì le medaglie collezionate dall’Italia alle Olimpiadi di Tokyo). La gaffe diventa virale. Il commento (pubblicato sull’account Instagram di Trash italiano) della Venier è geniale: “Non avrà digerito la pizza“.

Mara, insegnaci ad usare Instagram.