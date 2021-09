Tutti pronti. Domenica 19 settembre alle ore 14 in diretta dagli studi Rai di via Nomentana a Roma prende il via l’edizione 2021-2022 di Domenica in, lo storico contenitore della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo. Alla guida di questa monoposto c’è ancora una volta la campionessa di formula 1 Mara Venier. Non a caso abbiamo parlato di “monoposto” riferendoci al programma della domenica pomeriggio di Rai1, se infatti Canale 5 si è dovuta arrendere a preparare uno spezzatino al proprio pubblico con l’arrivo di ben due donne a tenere compagnia ai telespettatori della rete ammiraglia di casa Mediaset (la doppia T di Tatangelo, rimandata di un paio di settimane e sostituita da Amici e Toffanin) la prima rete non ha assolutamente bisogno di questo spreco di mezzi.

Ha infatti in casa un personaggio come Mara Venier che da sola, con la sua personalità, la sua professionalità e la sua straordinaria empatia con il pubblico televisivo, tiene botta per tutto il pomeriggio del giorno di festa, senza la necessità di niente, se non di due poltrone e un personaggio -quasi sempre suo amico e li quindi solo per amicizia e non per altro-. Ed a proposito proprio di questo sarà ospite della prima puntata di Domenica in un grande amico di Mara ovvero cantautore milanese Mahmood.

Una presenza questa non per promuovere un disco, il suo nuovo album è uscito lo scorso 11 di giugno, ma semplicemente per fare visita a zia Mara. L’eclettico artista e cantautore milanese ha fatto un concerto presso la suggestiva cornice del teatro Greco di Taormina, in provincia di Messina proprio i giorni scorsi, un concerto in cui ha avuto modo di proporre i brani del suo nuovo album, oltre che i pezzi che hanno contraddistinto finora la sua carriera canora.

Mahmood sarà il primo ospite di una lunga serie di personaggi che andranno a trovare Mara Venier, ormai campionessa anche dei social, ogni domenica su Rai1. Un impegno ancora importante e faticoso quello che aspetta zia Mara in questa stagione televisiva che si spera presto possa tornare a vestire i panni consueti, sopratutto per quel che riguarda l’intrattenimento che ha bisogno assolutamente del pubblico in studio.