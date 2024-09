Lorenzo Spolverato: chi è il concorrente del Grande Fratello 2024

Tra i concorrenti ‘nip’ del ‘Grande Fratello 2024‘, partito lo scorso 16 settembre, in prima serata, su Canale 5 con la confermata conduzione di Alfonso Signorini e Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici in qualità di opinionista, spicca il nome ed il volto di Lorenzo Spolverato.

Chi è Lorenzo Spolverato del Grande Fratello? Età, lavoro, Instagram

Lorenzo, 27 anni (è nato il 28 novembre 1996 sotto il segno del Sagittario), ha vissuto un’infanzia difficile nelle case popolari di Milano. La famiglia, molto unita, ha fatto enormi sacrifici e lui stesso, a soli 15 anni, ha iniziato a lavorare come cameriere per non gravare sul ménage domestico. Questa difficile condizione economica gli ha fatto sviluppare un senso di rivalsa che lo ha accompagnato durante l’adolescenza, periodo in cui dice di aver frequentato anche cattive compagnie, dalle quali si è presto smarcato.

Sogna di diventare attore, e per questo ha fatto un corso di recitazione. È apparso in Uomini e Donne e in Temptation Island. È single, si definisce esuberante, pieno di energia, di voglia di fare, ma anche un po’ arrogante. Quando qualcuno cerca di prevaricarlo, o di pestargli i piedi, sa farsi rispettare.

Il suo profilo Instagram @lorenzospolverato_, ad oggi, conta oltre 27100 followers.

Durante i primi mesi di permanenza in casa, il ragazzo ha manifestato un certo interesse per una sua coinquilina, ovvero Shaila Gatta. L’ex velina di ‘Striscia La Notizia’, però, ha preferito virare la conoscenza sui binari dell’amicizia.

Foto | per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy