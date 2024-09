Mariavittoria Minghetti: chi è la nuova concorrente nip del Grande Fratello 2024

Nel corso della seconda puntata del ‘Grande Fratello 2024‘, in onda, stasera, giovedì 19 settembre, è stata presentata una nuova concorrente nip (assieme ad Amanda Lecciso, Iago Garcia, Helena Prestes, Michael Castorino e Clayton Norcross). Si tratta di Maria Vittoria Minghetti.

Conosciamola meglio (Qui, trovate la clip di presentazione):

Chi è Mariavittoria Minghetti del Grande Fratello? Età, lavoro, Instagram

Mariavittoria, 31 anni, è cresciuta a Roma. E’ nata il 21 luglio 1993 sotto il segno del Cancro. Laureata in Medicina alla Sapienza, ha iniziato la specializzazione in anatomia patologa ma, resasi conto che non fosse la sua strada e nonostante il parere contrario dei genitori, ha poi fatto un master all’Università di Tor Vergata per specializzarsi in medicina estetica. Mariavittoria ama il suo lavoro, al momento collabora già con diversi studi sparsi per l’Italia. In amore si definisce sfortunata, le relazioni più importanti che ha avuto sono tutte finite male.

Le piacerebbe varcare la Porta Rossa per divertirsi un po’ e per prendersi una rivincita dimostrando alla famiglia di sapersela cavare da sola.

“”Sono pesante da sopportare. Sono una persona molto buona. Molte volte sono stata ferita, ecco perché sono così cinica” ha dichiarato la neo concorrente durante la clip di presentazione.

Ha ammesso, inoltre, di essere viziata e di essere pronta a litigare con tutti i compagni d’avventura per far valere le proprie ragioni.

Ha un profilo Instagram, @mariavittoriaminghetti che, ad oggi, oltre 3100 followers.

Grande Fratello, cast e concorrenti 2024: chi sono?

I concorrenti ufficializzati sono: Clayton Norcross (attore), Clarissa Burt (showgirl), Enzo Paolo Turchi (ballerino), Helena Prestes (modella), Iago Garcia (attore), Javier Martinez (pallavolista), Jessica Morlacchi (cantante, ex voce dei Gazosa), Luca Calvani (attore e modello), Shaila Gatta (ex velina/ballerina), Eleonora Cecere, Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo (ex volti del programma cult degli anni ’90, Non è la rai), Tommaso Franchi (idraulico), Ilaria Clemente (esperata di cybersecurity)