Tommaso Franchi: chi è il nuovo concorrente nip del Grande Fratello 2024

Nelle scorse ore, sui social ufficiali, è stato annunciato, un nuovo concorrente ‘nip’ del ‘Grande Fratello 2024‘, in partenza il prossimo 16 settembre, in prima serata, su Canale 5 con la confermata conduzione di Alfonso Signorini e Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici in qualità di opinionista. Si tratta di Tommaso Franchi.

Conosciamolo meglio:

Chi è Tommaso Franchi del Grande Fratello 2024? Età, lavoro, Instagram

Tommaso Franchi, 24 anni (è nato il 24 luglio 2000 sotto il segno del Leone), abita a Siena e lavora come idraulico. Si reputa un ragazzo “all’antica” e, per questo, si sente diverso dai suoi coetanei: non usa molto i social e non ama andare in discoteca. Per lui l’esperienza nella casa più spiata d’Italia rappresenta “un’evasione, un’avventura”. Entusiasta di questa sfida, non vede l’ora di iniziare questa esperienza, portando con sé i suoi valori e la sua unicità, lontano dai cliché della sua generazione.

E’ molto legato alla famiglia e alle tradizioni. All’uso costante uso del telefono, preferisce vivere appieno la realtà che lo circonda, con un approccio diverso e autentico alla vita quotidiana.

E’ figlio di un facoltoso imprenditore del settore del pellame e dell’abbigliamento e nipote di Niccolò Rigani, attuale capitano della contrada di Castelvecchio, una delle figure centrali nel mondo del Palio di Siena. Tommaso gode di una solida reputazione anche per il peso del buon nome che porta.

Ha diversi tatuaggi sparsi su tutto il corpo.

Il suo account Instagram @tommaso__franchi, ad oggi, conta oltre 5600 followers (numero destinato a crescere costantemente dopo il suo ingresso al ‘GF’.

Chi sono i concorrenti del Grande Fratello 2024?

Ecco l’elenco definitivo di vip e nip di questa edizione:

Clayton Norcross

Clarissa Burt

Enzo Paolo Turchi

Giulia Mannucci

Helena Prestes

Iago Garcia

Javier Martinez

Jessica Morlacchi

Lino Giuliano

Lorenzo Spolverato

Luca Calvani

Shaila Gatta

Eleonora Cecere, Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo (unico concorrente)

Nicole Cresta

Michael Castorino

Sara Pilla

Luca Giglioli

Yulia Naomi Bruschi