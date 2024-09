Yulia Naomi Bruschi: chi è la concorrente nip del Grande Fratello 2024

Età, lavoro, Instagram, studi, ex fidanzato, genitori, origini, fratelli, passioni, curiosità di Yulia Naomi Bruschi del Grande Fratello 2024

Nelle scorse ore, è stato annunciato il nome di una delle concorrenti ‘nip’ che, il prossimo lunedì 16 settembre 2024, in prima serata, su Canale 5, varcherà l’ambitissima porta rossa del ‘Grande Fratello‘. La fortunata, annunciata dal sito ‘Davidemaggio.it’, ha il nome ed il volto di Yulia Naomi Bruschi.

La ragazza non è, però, una debuttante nel mondo dello spettacolo. Infatti, nel 2020, ha preso parte ad un’edizione di ‘Temtpation Island’ in qualità di tentatrice. Durante il viaggi nei sentimenti di Canale 5, la ragazza si è avvicinata al fidanzato Gennaro Mauro, all’epoca compagno di Anna Ascione. Al termine delle registrazioni, però, entrambi hanno preso strade differenti. Un anno dopo, è entrato a far parte del cast di ‘Love Island’ su Discovery +.

Alla fine dell’esperimento d’amore, la donna è uscita assieme a Manuel Pirelli che, pochi mesi dopo, ha fatto coming out fidanzandosi con l’ex tronista di ‘Uomini e Donne’, Alex Migliorini, ad oggi, suo futuro sposo.

Conosciamola meglio:

Chi è Yulia Naomi Bruschi del Grande Fratello? Età, lavoro, Instagram

Yulia è nata a L’Avana (Cuba) ma ha vissuto, fin da bambina, a Lucca. Infatti, si sente metà cubana e metà italiana. E’ nata nel 1998. Ha 26 anni. Appassionata di equitazione ed ex impiegata di un’agenzia viaggi, la Bruschi sogna un presente e futuro da modella internazionale.

Ha un profilo Instagram @yulibruschi che, ad oggi, conta oltre 18300 followers. Nel mondo dello spettacolo si è fatta particolarmente apprezzare per la sua somiglianza con la cantante Elodie.

Chi sono i concorrenti del Grande Fratello 2024?

Ecco l’elenco definitivo di vip e nip di questa edizione:

Clayton Norcross

Clarissa Burt

Enzo Paolo Turchi

Giulia Mannucci

Helena Prestes

Iago Garcia

Javier Martinez

Jessica Morlacchi

Lino Giuliano

Lorenzo Spolverato

Luca Calvani

Shaila Gatta

Eleonora Cecere, Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo (unico concorrente)

Michael Castorino

Sara Pilla

Yulia Naomi Bruschi

