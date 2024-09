Nicole Cresta: chi è la nuova concorrente nip del Grande Fratello 2024

Negli scorsi giorni, è stato annunciato, una nuova concorrente ‘nip’ del ‘Grande Fratello 2024‘, in partenza il prossimo 16 settembre, in prima serata, su Canale 5 con la confermata conduzione di Alfonso Signorini e Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici in qualità di opinionista.

Davide Maggio, rispondendo ai propri followers su Instagram, ha fatto il nome di Nicole Cresta, già pronta a varcare l’ambita porta rossa del reality Mediaset.

Conosciamola meglio:

Chi è Nicole Cresta del Grande Fratello 2024? Età, lavoro, Instagram

Al momento, non abbiamo notizie certe sull’età ed il lavoro della neo inquilina del ‘GF’. Sappiamo, però, che è di Roma. Il suo profilo Instagram @nncresta_, ad oggi, conta oltre 3100 followers.

Intervistato da ‘Tv Sorrisi & Canzoni’, in edicola questa settimana, il conduttore ha svelato succosi retroscena sulla nuova stagione. Non ci sarà più una distinzione tra ‘vip’ e ‘nip’: “È una cosa che mi è sempre stata ostica e che finalmente non ci sarà più: saranno tutti sullo stesso piano”

Per Signorini, il cast, scelto in maniera piuttosto minuziosa, promette bene sotto ogni punto di vista, rompendo, di fatto, con un passato non troppo lontano in cui i concorrenti, in alcuni casi, non si sono distinti per atteggiamenti molto rispettosi: “Vorrei che si creasse quell’atmosfera di leggerezza, di divertimento sano che da qualche anno non si respira più nella Casa del GF. Nelle ultime edizioni ha sempre prevalso la tensione, forse perché avevamo forti personalità, ma la gente a casa ha voglia di divertirsi, di sorridere, non certo di respirare ansie e problemi”.

Chi sono i concorrenti del Grande Fratello 2024?

Ecco l’elenco definitivo di vip e nip di questa edizione:

Clayton Norcross

Clarissa Burt

Enzo Paolo Turchi

Giulia Mannucci

Helena Prestes

Iago Garcia

Javier Martinez

Jessica Morlacchi

Lino Giuliano

Lorenzo Spolverato

Luca Calvani

Shaila Gatta

Eleonora Cecere, Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo (unico concorrente)

Michael Castorino

Sara Pilla

Luca Giglioli

Yulia Naomi Bruschi