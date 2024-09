Luca Giglioli: chi è il nuovo concorrente nip del Grande Fratello 2024

Negli scorsi giorni, è stato annunciato, un nuovo concorrente ‘nip’ del ‘Grande Fratello 2024‘, in partenza il prossimo 16 settembre, in prima serata, su Canale 5 con la confermata conduzione di Alfonso Signorini e Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici in qualità di opinionista.

Davide Maggio, rispondendo ai propri followers su Instagram, ha fatto il nome di Luca Giglioli, già pronto a varcare l’ambita porta rossa della casa del reality Mediaset.

Conosciamolo meglio:

Chi è Luca Giglioli del Grande Fratello 2024? Età, lavoro, Instagram

Luca è nato il 29 agosto 2000 sotto il segno della Vergine. Ha, quindi, 24 anni. Lavora nel salone di parrucchiere, a conduzione familiare, che si trova a Reggio Emilia. Il suo profilo Instagram @luca_giglioli, ad oggi, conta oltre 3200 followers.

I Giglioli sono parrucchieri da ben tre generazioni. Luca, figlio di Filippo, corona il sogno che aveva da bambino: fare il parrucchiere come il nonno, il papà e lo zio!

In tempi brevissimi, grazie agli insegnamenti ricevuti e ai continui aggiornamenti, ma soprattutto grazie ad una grande forza di volontà, il piccolo Luca raggiunge risultati strepitosi! Oggi è l’innovazione allo stato puro, già consulente d’ immagine, è qualificato nelle trasformazioni e nelle innovazioni!

Ha un fratello di nome Andrea che svolte la sua stessa professione.

Si legge sul sito ufficiale del salone di parrucchieri: “Ad accoglierti nel nostro salone in centro a Reggio Emilia troverai Fabrizio, Filippo e i figli Luca e Andrea, tutti consulenti di bellezza come Piero, che fu il primo ad aprire la sua elegante boutique negli anni Sessanta. La passione per l’hair styling ci unisce in modo speciale e ci spinge a scoprire soluzioni sempre nuove per esaltare la tua bellezza, la tua immagine e soprattutto la tua persona naturale con tagli, colori e acconciature in linea con le ultime tendenze.

Entra in salone e lascia che l’allegria, la cordialità e l’entusiasmo del nostro team ti mettano subito a tuo agio.

Adesso sei pronto e pronta a lasciarti coccolare dai nostri consulenti d’immagine, che studieranno passo dopo passo con te un look su misura.

Lascia fuori lo stress e le preoccupazioni perché adesso ti puoi finalmente regalare qualche ora di puro benessere in un momento interamente dedicato a te, al tuo umore e soprattutto alla tua bellezza”.