Sara Pilla: chi è la concorrente nip del Grande Fratello 2024

Nelle scorse ore, è stato annunciato il nome di una delle concorrenti ‘nip’ che, il prossimo lunedì 16 settembre 2024, in prima serata, su Canale 5, varcherà l’ambitissima porta rossa del ‘Grande Fratello‘. La fortunata, annunciata dal sito ‘Davidemaggio.it’, ha il nome ed il volto di Sara Pilla.

E’ una gondoliera di famiglia (è una delle cinque donne ad aver ottenuto la licenza per guidare l’imbarcazione lagunare ma, da sempre, ha coltivato la passione per la moda ed il bel canto. Nel 2022, si è aggiudicata il titolo di Miss Social a Miss Italia. Conosciamola meglio:

Chi è Sara Pilla del Grande Fratello 2024? Età, lavoro, Instagram

Sara ha 24 anni, è veneziana, ed è una gondoliera. Ha un profilo Instagram @lupa.sarapilla che, ad oggi, conta oltre 8000 followers.

“Sogno di fare la modella, ma non rinuncerò mai al mio primo traguardo. Ho tre grandi passioni – ha spiegato la giovane – il canto, le sfilate e la gondola. E non rinuncerei mai a nessuna delle tre. È la prima volta che partecipo al concorso di bellezza, vorrei rappresentare la gondola, Venezia e tutta la mia regione” aveva dichiarato la ragazza, nel 2022, a Il Messaggero’.

Ha preso parte a diverse trasmissioni televisive e radiofoniche come ‘I Fatti vostri’ di Rai 2:

“Non è razionale non lA puoi spiegare” l’emozione che ho provato. Arisa grazie per questo capolavoro che non passa mai di moda @arisamusic

Grazie mille a @pmirigliani per portare avanti @missitalia nel suo massimo splendore e per le opportunità che mi sta dando, Grazie mille ai fatti vostri per avermi ospitata e alla magnifica conduzione di @salvosottile_

#ifattivostri #raidue #arisa #arisamusic #meravigliosoamoremio #covermeravigliosoamoremiodiarisa”

Chi sono i concorrenti del Grande Fratello 2024?

Ecco l’elenco definitivo di vip e nip di questa edizione:

Clayton Norcross

Clarissa Burt

Enzo Paolo Turchi

Giulia Mannucci

Helena Prestes

Iago Garcia

Javier Martinez

Jessica Morlacchi

Lino Giuliano

Lorenzo Spolverato

Luca Calvani

Shaila Gatta

Eleonora Cecere, Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo (unico concorrente)

Michael Castorino

Sara Pilla

Yulia Naomi Bruschi