Ilaria Clemente: chi è la nuova concorrente del Grande Fratello 2024

Nelle scorse ore, sui social ufficiali, è stato annunciato, un nuovo concorrente ‘nip’ del ‘Grande Fratello 2024‘, in partenza il prossimo 16 settembre, in prima serata, su Canale 5 con la confermata conduzione di Alfonso Signorini e Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici in qualità di opinionista. Si tratta di Ilaria Clemente.

Conosciamola meglio:

Chi è Ilaria Clemente del Grande Fratello 2024? Età, lavoro, Instagram

Ilaria Clemente, classe 1994 (ha, quindi, 30 anni), vive a Roma ed ha conseguito una laurea presso l’Università La Sapienza. Successivamente, ha frequentato un master in cybersecurity, grazie al quale ha intrapreso una carriera nel settore informatico.

Ilaria ha una personalità allegra e solare e ama trascorrere il tempo in compagnia. Le piace far ridere gli altri e condividere momenti di gioia con la famiglia e gli amici.

Il suo profilo Instagram @ilacleme94, ad oggi, conta oltre 1700 selezionatissimi followers (seguaci destinati a crescere con l’ingresso nella casa più spiata d’Italia)

Chi sono i concorrenti del Grande Fratello 2024?

Ecco l’elenco definitivo di vip e nip di questa edizione:

Clayton Norcross

Clarissa Burt

Enzo Paolo Turchi

Giulia Mannucci

Helena Prestes

Iago Garcia

Javier Martinez

Jessica Morlacchi

Lino Giuliano

Lorenzo Spolverato

Luca Calvani

Shaila Gatta

Eleonora Cecere, Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo (unico concorrente)

Nicole Cresta

Michael Castorino

Tommaso Franchi

Sara Pilla

Luca Giglioli

Yulia Naomi Bruschi

Signorini, intervistato dal settimanale ‘Chi’, ha spiegato, una volta per tutte, i criteri di scelta dei concorrenti che, ogni anno, vanno a comporre la rosa definitiva del cast: “Intanto voglio dire che i ragazzi non li scelgo io, il cast del GF è il risultato di mesi e mesi di ricerche, riunioni con il gruppo autoriale, è ovvio che poi l’opinione di una persona possa contare più di quella di un’altra ma è frutto di una scelta democratica. “A volte è anche capitato che facessi passare persone che non mi convincevano, altre ho insistito per fare entrare chi non convinceva gli altri”.