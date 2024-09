Michael Castorino: chi è il nuovo concorrente nip del Grande Fratello 2024

Nel corso della seconda puntata del ‘Grande Fratello 2024‘, in onda, stasera, giovedì 19 settembre, è stata presentata un nuovo concorrente nip (assieme ad Amanda Lecciso, Iago Garcia, Helena Prestes e Mariavittoria Minghetti). Si tratta di Michael Castorino.

Conosciamolo meglio (Qui, il video di presentazione):

Chi è Michael Castorino del Grande Fratello 2024? Età, lavoro, Instagram

Michael Castorino, 35 anni, vive a Milano. E’ nato a Varese il 15 luglio 1989 sotto il segno del Cancro.

Michael non è un nome d’arte ma è stato scelto dai genitori fan di Michael Jackson.

Poco incline allo studio, nella vita ha sempre lavorato, sognando però di fare l’attore. Nutre una grande passione per l’organizzazione di eventi, passione che è diventata il suo lavoro quando fonda la sua azienda di feste ed eventi per bambini, creata piano piano come fosse una seconda famiglia. I genitori si sono separati quando lui era piccolo. Ha due fratelli. Non ha mai avuto relazioni sentimentali lunghe. Vive con il suo inseparabile jack russell.

Vuole portare la sua energia nella casa del ‘GF’. E’ logorroico e teme che, dopo qualche giorno, i suoi compagni d’avventura non possano più sopportare la sua carica esuberante.

Ha un profilo Instagram @michaelcastorino che, ad oggi, conta oltre 12900 followers (numeri destinati ad aumentare in maniera sostanziale dopo la partecipazione al reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

Grande Fratello, cast e concorrenti 2024: chi sono?

I concorrenti ufficializzati sono: Clayton Norcross (attore), Clarissa Burt (showgirl), Enzo Paolo Turchi (ballerino), Helena Prestes (modella), Iago Garcia (attore), Javier Martinez (pallavolista), Jessica Morlacchi (cantante, ex voce dei Gazosa), Luca Calvani (attore e modello), Shaila Gatta (ex velina/ballerina), Eleonora Cecere, Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo (ex volti del programma cult degli anni ’90, Non è la rai), Tommaso Franchi (idraulico), Ilaria Clemente (esperata di cybersecurity).

Lunedì 23 settembre, invece, è previsto un nuovo ingresso, ovvero dell’ex Thorne di ‘Beautiful’, Clayton Norcross.