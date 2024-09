Grande Fratello 2024: le prime coppie e i possibili amori

Ad una settimana dall’inizio del ‘Grande Fratello 2024‘, sono scattate le prime simpatie tra i concorrenti della nuova edizione. In queste prime fasi del programma, i telespettatori hanno notato una singolare triangolazione tra Shaila Gatta al centro delle attenzioni di due suoi compagni d’avventura, ovvero Lorenzo Spolverato e Javier Martinez.

L’ex velina di ‘Striscia La Notizia’ ha ammesso candidamente, in settimana e durante questa terza diretta, di essere intenzionata a non precludersi alcun tipo di legame prima di una scelta definitiva.

“Con lui ho parlato chiaramente, mi piace il contatto fisico, con tutti questi manzi perché mi devo accontentare di uno solo? Gli ho detto che siamo amici, io non voglio far star male nessuno. Non sono qua a cercare il fidanzato, con Lorenzo mi trovo bene, mi attira, mi dà una vibrazione positiva, mi sento capita”

Il legame speciale e sinergetico con il pallavolista ha scatenato la gelosia (forse prematura) dell’altro contendente.

In questa conoscenza a tre, però, potrebbe anche inserirsi una new entry, ovvero Helena Prestes che, in questi primi giorni, non ha mai nascosto di essere rimasta colpita da Javier e Lorenzo: “Mi piace molto lo sguardo profondo di Javier, è seducente e misterioso. Lorenzo è divertente, esplosivo, creativo e adoro che un uomo mi faccia ridere. Sono agli opposti, ma belli entrambi”.

Anche Tommaso Franchi ha espresso il desiderio di conoscere meglio una sua coinquilina, ovvero Mariavittoria Minghetti. La ragazza, però, ad oggi, deve superare la prova di approvazione da parte della nonna del concorrente toscano. La gieffina, però, deve, ad oggi, superare alcune barriere legate alla differenza d’età e al tipo di vita che conducono fuori. Se son rose fioriranno…

Al momento, non ci sono nuove coppie o possibili amori all’orizzonte.

Chi sono i concorrenti del Grande Fratello 2024?

Ecco l’elenco definitivo di vip e nip di questa edizione:

Clayton Norcross

Clarissa Burt

Enzo Paolo Turchi

Giulia Mannucci

Helena Prestes

Iago Garcia

Javier Martinez

Jessica Morlacchi

Amanda Lecciso

Lorenzo Spolverato

Mariavittoria Minghetti

Luca Calvani

Shaila Gatta

Ilaria Clemente

Eleonora Cecere, Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo (unico concorrente)

Nicole Cresta

Michael Castorino

Tommaso Franchi

Sara Pilla

Luca Giglioli

Yulia Naomi Bruschi

Foto | per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy