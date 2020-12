Gigi Proietti in seconda serata su Rai 1 con Edmund Kean introdotto da Alberto Angela: quel che è andato in onda nella seconda serata di sabato 26 dicembre 2020 è stato un vero e proprio regalo per il pubblico tv. Da una parte un monologo densissimo scritto da Raymund Fitzsimons per Ben Kingsley, adattato e tradotto dallo stesso Proietti, dall’altra la bellezza dell’interpretazione di un maestro che si fa teatro (e metateatro) in un contesto unico come quello del ‘suo’ Globe Theatre romano: il tutto in una no-stop televisiva mai interrotta dalla pubblicità, in onda dalle 23.05 alle 00.40 (con l’introduzione di Alberto Angela ad accogliere gli ultimi spot). Un vero omaggio della tv a uno degli ultimi grandi maestri del teatro italiano, un teatro inteso nella sua natura più popolare, nel suo essere patrimonio comune, oltre l’alto e il basso. Perché tutto è cultura.

Un evento teatrale che la Rai ha scelto di non ‘relegare’ a Rai 5, ma di trasmettere nella seconda serata dell’ammiraglia in una serata di festa. Una scelta non scontata e che si inserisce in una linea tracciata da qualche anno sui canali generalisti: una linea importante che solo a dicembre ha visto la messa in onda di una Prima della Scala 2020 inedita con A Riveder le Stelle, la prima di un’operazione rischiosa (e risultata ‘colpevolmente’ ibrida) come una nuova versione di Natale in casa Cupiello, diretta da Edoardo De Angelis con Sergio Castellitto protagonista. E se guardiamo a Rai 3, gli ultimi mesi hanno visto una spinta decisa verso il teatro, con l’esperimento (riuscito) di Qui e adesso, quello (pretestuoso) di Ricomincio da RaiTre e la messa in onda di una emozionante versione de Il Barbiere di Siviglia diretta da Mario Martone. Il 29 dicembre, poi, tocca a Puck nella seconda serata di Rai 2. E non è poco. E solo guardando alla proposta free dei tre canali generalisti e non al palinsesto infarcito di cultura di Rai 5 e Rai Storia o alla proposta on demand di RaiPlay, tra Teche, produzioni esclusive e prodotti di pregio. Da far presente a chi vuole finanziare una ‘netflix’ della cultura…

Comprensibile, e in fondo già ‘coraggiosa’, anche la scelta di posizionarlo nella seconda serata di un giorno di festa, caduto di sabato. A far da traino una puntata speciale (e leggera) di Affari Tuoi, condotta eccezionalmente da Carlo Conti), oltre alla presentazione di Alberto Angela: una posizione immaginiamo studiata che forse avrebbe avuto un effetto (magari più) positivo se tra la fine della puntata di Affari Tuoi (iniziato alle 20.35) e la presentazione di Angela (con l’anteprima in onda alle 22.50) non ci fosse stato il Tg1 60 secondi. Gli ascolti in questi casi, però, contano poco: valgono più le operazioni e le decisioni prese. E forse una prima serata fuori dal periodo di garanzia non avrebbe comunque stonato. Ma va bene (anche) così (e chi l’avesse perso, ha modo di recuperarlo su RaiPlay).