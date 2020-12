Gigi Proietti in Edmund Kean: il testo è stato scritto da Raymund Fitzsimons per l’attore britannico Ben Kingsley ed è stato interpretato nel 2016 e nel 2017. Si tratta di un monologo che vede come protagonista lo stesso attore, intento a provare la sua parte nel camerino e a riflettere sulle parole di Shakespeare. Realizzato da Rai 1 in collaborazione con “Politeama Srl”, registrato nel Silvano Toti Globe Theatre di Roma e in onda sabato 26 dicembre alle 22.50.