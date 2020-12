Affari Tuoi tornerà su Rai 1 a partire da questa sera, giorno di Santo Stefano, con il primo dei sette speciali condotti da Carlo Conti, dal titolo Affari Tuoi (Viva gli Sposi!).

La nuova versione di Affari Tuoi sarà un esperimento a metà strada tra access prime-time e prima serata, anche se possiamo definirlo un ritorno alle origini come la prima serata dei tempi che furono: l’inizio è fissato per le ore 20:35 e ogni speciale durerà circa due ore.

Come già anticipato, per Affari Tuoi, si tratterà di un ritorno: il game show, prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, infatti, è andato in onda su Rai 1 dal 2003 fino al 2017, condotto, in ordine di tempo, da Paolo Bonolis, Pupo, Antonella Clerici, Flavio Insinna, Max Giusti e nuovamente Insinna (Carlo Conti condusse una puntata nel 2015, il 1° aprile, per fare un “pesce d’aprile” al pubblico).

In questa versione di Affari Tuoi, i concorrenti saranno coppie in procinto di sposarsi. In palio, ci sarà una “lista di nozze” speciale, con il montepremi massimo fissato a 300mila euro.

Al posto delle regioni, in questa nuova versione, troveremo 10 vip nel ruolo di “pacchisti” o “Testimoni” (due pacchi per ogni vip). I personaggi famosi saranno anche i protagonisti dei momenti di spettacolo che si alterneranno al game.

Gli ospiti fissi di Affari Tuoi (Viva gli Sposi!) saranno Nino Frassica e Ubaldo Pantani (quest’ultimo interpreterà un personaggio diverso in ogni puntata).

Come anticipato da TvBlog, invece, gli ospiti del primo speciale saranno Sergio Friscia, Dado, Gigi & Ross, Diletta Leotta, Paola Barale, Enrico Brignano, Flora Canto e Tosca D’Aquino. Ubaldo Pantani vestirà i panni di Massimo Giletti.

La coppia di “Promessi Sposi” dovrà vedersela con il Dottore, che proverà a mettere in difficoltà la coppia con le sue offerte, e con la novità del Pacco Feeling, una serie di domande che testeranno la loro affinità e con le quali la coppia potrà vincere fino a 10mila euro da aggiungere alla vincita finale. Inoltre, i futuri sposi riceveranno sorprese, nel corso della serata, come l’arrivo del loro cantante o attore preferito.

Il gioco, ovviamente, si concluderà quando la coppia scoprirà il premio contenuto nel loro pacco.

Al termine della messa in onda del primo speciale di Affari Tuoi (Viva gli Sposi!), su TvBlog, sarà disponibile una recensione del programma.