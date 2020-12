Affari tuoi viva gli sposi, ecco i pacchisti della prima puntata

Parte sabato 26 dicembre in prima serata su Rai1 la nuova serie di Affari tuoi, anche se più che di una nuova serie dovremmo parlare di un format quasi nuovo, visto che del gioco dei pacchi, resteranno giusto i pacchi, ma sul resto ci sarà una bella rimescolata. Come già annunciato da più parti e anche da queste parti, il programma partirà da una idea, quella cioè di aiutare giovani coppie a metter su famiglia (come si diceva una volta). Infatti l’idea centrale di questa nuova edizione di Affari tuoi c’è già nel titolo “w gli sposi”.

I giocatori infatti saranno due e non più uno come era prima e questi due giocatori saranno delle coppie che vogliono convolare a nozze e per fare questo cercheranno di accumulare quanto più denaro possibile giocando appunto con i famigerati pacchi. Coloro che “scavicchieranno” i pacchi poi non saranno più i rappresentanti delle regioni italiane, ma altrettanti vip che aiuteranno a colorare ancora di più il programma e renderlo più frizzante per il sabato sera televisivo della prima rete della televisione pubblica.

Già qui su TvBlog vi abbiamo dato conto di due nomi che faranno parte del cast fisso delle sei puntate previste di questo programma, due celebrità cioè che saranno titolari per tutta la serie di due dei pacchi in gioco, ovvero Nino Frassica e Ubaldo Pantani, ma chi saranno gli altri protagonisti, intanto della prima puntata di questa nuova serie di Affari tuoi? TvBlog cerca di rispondere a questa domanda dandovi conto di alcuni dei vip che avranno la responsabilità di aprire altrettanti pacchi.

Partiamo appunto da uno dei due ospiti fissi anticipati da TvBlog, per la precisione Ubaldo Pantani che in ognuna delle sette puntate previste interpreterà un personaggio e nella prima di Affari tuoi viva gli sposi proporrà uno dei suoi cavalli di battaglia, ovvero Massimo Giletti. L’altro personaggio fisso fra i pacchisti di Affari tuoi come è noto è Nino Frassica, vediamo ora chi saranno gli altri personaggi celebri che apriranno i pacchi alla prima coppia di promessi sposti partendo da un vecchio amico del clan di Carlo, avendo partecipato a Tale e quale show ovvero Sergio Friscia. Fra i pacchisti della prima puntata segnaliamo poi Dado, la coppia di fatto della comicità televisiva nostrana formata da Gigi & Ross.

Dagli altri canali in arrivo la conduttrice televisiva Diletta Leotta, ma fra i pacchisti della prima ci sarà anche Paola Barale, quindi Flora Canto, Tosca D’aquino e ospite speciale il comico romano Enrico Brignano. Appuntamento dunque per la prima delle sette puntate di Affari tuoi viva gli sposi per sabato 26 dicembre subito dopo l’edizione di prima serata del Tg1, con Carlo Conti e ovviamente su Rai1.