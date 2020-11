Lavori in corso per il ritorno di Affari Tuoi, uno dei game show più fortunati nella storia di Rai 1, che ha distanza di più di tre anni dall’ultima puntata andata in onda, tornerà nei sabati sera di gennaio con la conduzione di Carlo Conti. La vera novità però parrebbe non essere nella collocazione oraria (si tratterà di sei prime serate) né quanto meno nella conduzione affidata a un volto che non ha mai guidato il “gioco dei pacchi”, ma bensì nella scelta di dare una nuova veste al programma.

A partecipare non sarà più un singolo concorrente, quanto piuttosto coppie in procinto di convolare a nozze. Il gioco, nel caso di vittoria, aiuterà quindi i partecipanti a realizzare il proprio sogno. Scompaiono le storiche regioni in rappresentanza delle varie realtà territoriali: ad aprire gli immancabili pacchi blu saranno personaggi famosi che parteciperanno alla serata.

Un restyling che tenterà indubbiamente di dare nuova luce a un format messo in soffitta e che ora – dopo che già si era ipotizzato nella primavera 2019 di rispolverarlo per quattro prime serate a giugno, affidate ad Amadeus (fu poi realizzato Ora o mai più) – tornerà realmente in onda. La vera sfida che però si troverà ad affrontare Conti, una volta del tutto guarito dal Covid, sarà quella di cucirsi addosso questo nuovo abito di Affari Tuoi, con possibili idee che vadano ad arricchire ulteriormente i sei appuntamenti previsti.

Ad aspettarlo sarà infatti uno scontro non facile, che lo vedrà fronteggiare l’amica Maria De Filippi con la corazzata C’è posta per te, che parte indubbiamente con un grande margine di vantaggio, data la fidelizzazione del pubblico che può vantare nella sua tradizionale collocazione. Carlo Conti e il suo team d’altra parte sembrano voler rispondere al people show con una chiave emotional di Affari Tuoi: riusciranno a conquistare la platea televisiva del sabato sera?