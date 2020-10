Speciali Affari tuoi con Carlo Conti nel sabato sera di Rai1

Ne abbiamo parlato da queste parti alcuni giorni fa. Ci riferiamo al ritorno di Affari tuoi su Rai1 con la ventilata conduzione di Carlo Conti. Ebbene siamo qui oggi per confermarvi tale ipotesi, sarà dunque davvero Carlo Conti a condurre questi Speciali di prima serata di Affari tuoi. Veniamo ora ai dettagli. Prima di tutto parliamo della loro collocazione che, secondo quanto apprendiamo, sarà quella del sabato sera.

Gli Speciali di Affari tuoi andranno dunque in onda nella serata del sabato fra gennaio e febbraio 2021. Aggiungiamo ora i dettagli per quel che riguarda la durata di questa nuova serie di Affari tuoi che prevederebbe al momento sei appuntamenti. Gli Speciali di Affari tuoi in onda in prima serata su Rai1 saranno dunque sei e verranno collocati nella serata del sabato fra gennaio e febbraio 2021. Una serata particolarmente difficile quella del sabato fra gennaio e febbraio visto che Canale 5 propone in quel periodo il suo titolo d’intrattenimento più forte della stagione, ovvero quel C’è posta per te diretto e condotto da Maria De Filippi.

Per sei sabati sera dunque i due grandi amici Maria e Carlo saranno rivali sulle due reti ammiraglie della televisione italiana. Proprio in queste settimane si metteranno a punto i dettagli editoriali di queste sei prime serate che differiranno significativamente rispetto alla consueta cifra di Affari tuoi. Carlo Conti cercherà dunque di personalizzarli questi sei appuntamenti per cucirseli addosso, tenendo ovviamente come scheletro del programma il gioco dei pacchi.

Facile pensare dunque a sei Speciali in cui la componente spettacolo e varietà la faranno da padrone e chissà che Carlo possa coinvolgere in questi sei appuntamenti i suoi grandi amici Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello. Tutto questo lo scopriremo nei sabati sera fra gennaio e febbraio a partire dalle ore 20:40 dalle frequenze della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo.