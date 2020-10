Dovrebbero essere tre gli speciali in prima serata di Affari tuoi che andranno in onda a dicembre (o il sabato sera a gennaio) su Rai1. Sarà il grande ritorno in video di uno dei titoli più apprezzati e celebri fra i game show che sono stati trasmessi dalla prima rete della televisione pubblica. Era l’ormai lontano 2003 quando Flavio Cattaneo e Fabrizio Del Noce convinsero Paolo Bonolis a condurre il gioco dei pacchi.

Fu un successo clamoroso, ma anche un terreno di scontro molto vivace con Striscia la notizia e il suo papà Antonio Ricci, scontro che poi si è ulteriormente acuito durante il regno di Flavio Insinna alla conduzione del gioco targato Endemol.

Ma veniamo ai giorni nostri, spazzate via -pare- le perplessità, si è giunti alla conclusione che Affari tuoi, gli Speciali che da queste parti vi abbiamo annunciato tempo fa, si faranno. Stando a quanto apprendiamo per la conduzione si sarebbe deciso di puntare su Carlo Conti che, almeno per queste prime serate potrebbe coinvolgere in un esilerante happening i suoi due grandi amici Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello.

Poi successivamente Affari tuoi dovrebbe posizionarsi in uno slot di qualche decina di access e qui la conduzione sarebbe totalmente in mano a Carlo Conti, anche se qualcuno avrebbe pensato ad un ritorno di Flavio Insinna e con Carlo che lo sostituirebbe in quel periodo all’Eredità. Ma un ritorno di Insinna ad Affari tuoi appare altamente improbabile per molti motivi. Gli access verrebbero appoggiati subito dopo la settimana sanremese. Vedremo se questo scenario sarà quello definitivo oppure come si vocifera nelle ultime ore gli Speciali di prima serata di Affari tuoi potrebbero raddoppiare ed essere posizionati nel prime time del sabato sera di gennaio, finora sguarnito, mentre per il venerdì sera al momento ci sarebbero solo posti in piedi. Ma al sabato occorrerebbe fare i conti con il ritorno di C’è posta per te su Canale 5 e qui la situazione si complica…