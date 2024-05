Nella serata di venerdì 17 maggio 2024, Luca, concorrente del Trentino Alto Adige di ‘Affari tuoi‘, si è portato a casa 300 mila euro. Padre di 5 figli, il giocatore, di stasera, è originario di Perla di Giovo (in provincia di Trento). Ha voluto sottolineare, fin da subito, di essere un orgoglioso abitante della Val di Cembra.

Sarah, la primogenita (22 anni), ha deciso di accompagnare il papà in questa avventura: “In casa è sempre una festa”. Gli altri gioielli della casa sono: Lorena 21 anni, Andrea 17, Alessandra 12 e Lisa 7. La mamma, invece, si chiama, Monica.

L’uomo ha un’azienda agricola in cui produce uva e mele.

Luca, fin da subito, ha dimostrato di voler rompere la scaramanzia di questo giorno considerato non particolarmente fortunato. Il pacchista ad inizio puntata, ha pescato il pacco numero 2.

Una partita fortunata fin dalle prime battute. Nel giro di pochi minuti, infatti, il concorrente ha eliminato quasi tutti i pacchi blu contenenti le cifre, in gettoni d’oro, più basse. Ha rifiutato offerte importanti da parte del dottore arrivando nel duello finale a un’offerta di 150 mila euro restando con due pacchi rossi tra cui scegliere, contenenti 75 mila euro o 300 mila euro. Dopo aver effettuato due cambi, la scelta è ricaduta su due valigette contrassegnate dai numeri 7 (che ha sempre rappresentato il tratto distintivo della famiglia) e 4 (che una delle figlie aveva indicato come portafortuna da trascinare fino in fondo).

Luca e la figlia, in un vertiginoso turbinio di emozioni, hanno deciso di tentare il tutto e per tutto, convinti di avere, comunque, un buon paracaduto in caso di ‘sconfitta’. Come si dice, in questi casi, la fortuna ha aiutato gli audaci… i due concorrenti hanno portato a casa il montepremi in assoluto più alto dall’era Amadeus. Si stringono attorno al conduttore visibilmente emozionati e con la consapevolezza che, da domani, la loro vita cambierà radicalmente.

il pubblico dietro che esulta applaude si guarda incredulo come se li avessero vinti loro idem noi da casa amadeus che sta per avere un collasso a forza di urlare 300 MILA EUROOOOO amo questo programma amo il mood amadeus non te ne andare #affarituoi pic.twitter.com/hftZQp1NFR — Elisa (@Waitouis) May 17, 2024