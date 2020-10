Mentre per il sabato sera di inizio 2021 pare tutto in alto mare (con C’è posta per te in onda su Canale 5) sarebbe nella serata precedente, quella cioè del venerdì che si concentrerebbero le idee ed i programmi di varietà destinati a Rai1. In altre parole pare davvero che al quinto piano di viale Mazzini stia salendo una specie di febbre del venerdì sera, con alcuni appuntamenti di intrattenimento che si concentrerebbero proprio sulla serata del quinto giorno della settimana.

Lo show con Favino e Baglioni

Mentre dalla fine di gennaio, più precisamente dal 29 come da noi anticipato andranno in onda le cinque puntate del Cantante mascherato 2, nei venerdì precedenti dovrebbe posizionarsi lo spettacolo di varietà con protagonisti Pierfrancesco Favino e Claudio Baglioni. Uno show in bilico fra musica e teatro, in cui i due artisti già complici in un Festival di Sanremo, navigheranno a briglie sciolte fra canzoni, monologhi e scenette con la partecipazione di ospiti provenienti dal mondo della canzone, del cinema e del teatro.

Il cantante mascherato e gli show con Goggi e De Sica

Dopo la seconda serie del Cantante mascherato sarà la volta (si spera) dell’edizione 2021 del Festival di Sanremo condotto ancora una volta da Amadeus e Fiorello, poi -sempre parlando di venerdì- ci dovrebbero essere alcune serate one shot con protagonisti alcuni personaggi del mondo dello spettacolo, sui tavoli di lavoro ci sarebbero i nomi fra gli altri di Loretta Goggi e Christian De Sica.

Un nuovo varietà con Mara Venier

Ma non è tutto, sarebbe poi allo studio un nuovo varietà, tutto ancora da scrivere e da cercare, con protagonista la regina della domenica pomeriggio di Rai1 Mara Venier in procinto di condurre anche lo Zecchino d’oro sempre su Rai1. Per lei infatti sarebbero prenotati una manciata di venerdì con un nuovo spettacolo che non sarà La porta dei sogni, trasmesso nella scorsa stagione televisiva.