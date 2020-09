Il cantante mascherato 2 a gennaio su Rai1, ecco la data

E’ stata la vera grande novità (di successo) della passata stagione televisiva. Il riferimento è al Cantante mascherato, lo spettacolo musicale diretto e condotto da Milly Carlucci che dopo aver spopolato all’estero è sbarcato nel nostro paese ottenendo ottimi dati di ascolto.

La conferma era nell’aria. Il direttore di Rai1 Stefano Coletta, che ha trovato questo programma nella sua rete grazie all’intuito di Teresa De Santis che lo aveva preceduto sulla poltrona di responsabile della prima rete Rai, lo ha detto da subito che gli era piaciuto. Il ritorno sulla Rete 1 della Rai di questo programma però non era così scontato e si doveva scontrare con alcune resistenze all’interno dei quadri dirigenziali della televisione pubblica che lamentavano un costo piuttosto alto di questa produzione.

Alla fine però, secondo quanto apprende TvBlog, la trasmissione tornerà sulla prima rete già da gennaio, prima del Festival di Sanremo. Sono state quindi vinte alcune resistenze all’interno della Rai anche grazie ad alcune riflessioni che hanno evidenziato la convenienza -anche economica- per la Rai di produrre una seconda edizione di questo varietà, ottimizzando i costi grazie ad alcuni accorgimenti figli della precedente esperienza.

In particolare si sarebbe deciso di produrre il programma presso l’auditorium del foro italico in Roma (da dove va in onda Ballando con le stelle) perchè essendo questo un “set unico”, cioè da dove si produce un solo programma, è molto più semplice blindare il cast del Cantante mascherato. La prima serie di questa trasmissione è stata infatti realizzata presso gli studi “Fabrizio Frizzi” ex Dear da dove vengono realizzati molti programmi, costringendo quindi la produzione del Cantante mascherato alla costruzione di tutta una serie di strutture (che hanno alzato esponenzialmente i costi della trasmissione) per poter blindare il cast, cosa questa che evidentemente non occorre se il programma viene realizzato all’auditorium del foro italico che ospiterebbe solo lo show di Banijay-Endemol.

Il cantante mascherato dunque torna su Rai1 con una giuria per tre quinti confermata e con la possibilità di un nuovo innesto. I confermati al momento sarebbero Flavio Insinna, Francesco Facchinetti e Patty Pravo. Come detto ci potrebbero essere degli innesti che vadano a sostituire Guillermo Mariotto e Ilenia Pastorelli. Diciamo “potrebbe” perchè non è detto che i giurati siano poi alla fine cinque come nella precedente serie di questa trasmissione prodotta in collaborazione con Banijay-Endemol shine Italy.

Prevista inoltre una rimodulazione del format che permetta oltre che una ottimizzazione dei costi, anche una miglior resa in termini editoriali della trasmissione. Ma su questo c’è ancora tempo per arrivare ad una decisione finale. L’appuntamento dunque con la seconda edizione del Cantante mascherato è da gennaio, per la precisione da venerdì 29 gennaio a venerdì 26 febbraio per 5 puntate, in prima serata su Rai1 ovviamente sotto il comando del generale Carlucci Milly.