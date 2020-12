L’appuntamento sul calendario del piccolo schermo italico è già fissato da tempo: sabato 26 dicembre 2020. Partirà da quella data, anzi ripartirà da quella data, uno dei game show più famosi e di successo della nostra tv, Affari tuoi. Ci torna con un nuovo conduttore e con un meccanismo diverso rispetto a quello che ne ha fatto la fortuna quasi 20 anni fa. Come già abbiamo avuto di raccontarvi da queste indomite colonne, i protagonisti di questo nuovo Affari tuoi viva gli sposi, saranno delle coppie che stanno per sposarsi. Giocheranno per cercare di rendere il loro matrimonio qualcosa di concreto e di fiabesco, cosa che in tempi di crisi non è certamente poco.

Rai1, Endemol e Carlo Conti dunque si metteranno a disposizione per rendere il sogno di alcune coppie del nostro paese un qualcosa di reale. Dunque niente più singolo concorrente, ma una coppia e niente più regioni dietro quei pacchi, ma una serie di celebrità che aiuteranno Carlo ad animare per quanto più possibile in maniera divertente il programma e renderlo appetibile al pubblico del sabato sera della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo.

Il programma, come ci ha già rivelato lo stesso Carlo Conti durante una nostra recente chiacchierata con lui, sarà una prima serata breve, partirà cioè subito dopo il Tg1 delle ore 20, quindi alle 20:40 circa, per terminare attorno alle ore 22:50. Saranno sei sabati sera, alcuni dei quali con la concorrenza spietata su Canale 5 di C’è posta per te, concorrenza per modo di dire perchè alla fine la sovrapposizione fra le due proposte televisiva si ridurrà a un ora e mezza circa.

Tornando al programma in se ed in particolare alle celebrità che custodiranno i pacchi, chiamiamoli “pacchisti” per semplificare, cambieranno di puntata in puntata, anche se alcuni saranno presenti per più emissioni. Ci saranno però fra di loro due presenze fisse che saranno presenti per tutte e sei (per ora) le puntate previste. Si tratta di due comici di lungo corso, il primo è una vecchia e cara conoscenza di Carlo Conti avendo fatto con lui I migliori anni, ovvero Nino Frassica, che affiancherà Amadeus nella serata dell’Anno che verrà in programma il 31 dicembre su Rai1, l’altro invece è uno dei volti comici più apprezzati delle ultime generazioni, ovvero Ubaldo Pantani, che vediamo attualmente a Quelli che il calcio la domenica pomeriggio su Rai2.

L’appuntamento dunque resta fissato dalla serata di Santo Stefano, sabato 26 dicembre 2020, per la prima delle sei puntate di Affari tuoi viva gli sposi, con Carlo Conti, Nino Frassica e Ubaldo Pantani, dalle frequenze della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo.