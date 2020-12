Se per Ricomincio da Raitre stasera riapre il Teatro Sistina di Roma con Andrea Delogu e Stefano Massini, su Rai2 sta per alzarsi il sipario del Teatro Golden della capitale. Blogo è, infatti, in grado di anticipare che venerdì 29 dicembre in seconda serata, intorno alle ore 22.50, sulla rete diretta da Ludovico Di Meo andrà in onda Puck. Si tratta di un evento speciale curato da Massimiliano Bruno, regista (Non ci resta che il crimine e Viva l’Italia per il cinema), autore, sceneggiatore e attore (L’Ispettore Coliandro e Boris)

L’obiettivo è di portare in televisione, in un periodo nel quale, a causa dell’emergenza sanitaria da coronavirus, i cinema, i teatri e gli altri luoghi di cultura sono chiusi, uno spettacolo che mescola registri diversi, con artisti noti e giovani emergenti.

Tra gli ospiti che Blogo è in grado di anticipare ci sono Anna Foglietta, Niccolò Fabi, Stefano Fresi, Edoardo Leo, Massimo Giangrande, Vanessa Scalera e Frankie Hi NRG. Secondo quanto ci risulta dovrebbe essere previsto anche un omaggio al grande Gigi Proietti, scomparso di recente.

Il titolo Puck è legato al personaggio dell’opera Sogno di una notte di mezza estate di William Shakespeare, ispirato alla omonima figura della mitologia britannica. Un folletto dispettoso che è anche e soprattutto il simbolo del teatro. D’altronde il progetto è mirato proprio a dare visibilità al mondo dello spettacolo che in questo momento è rimasto senza voce.

A firmare Puck, oltre a Massimiliano Bruno, c’è Cristiana Mastropietro. La produzione è a cura di Pesci Combattenti, mentre la regia è affidata a Fabio Licitra e la fotografia a Matteo De Angelis.

Foto via sito ufficiale Teatro Goldoni