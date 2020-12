CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

12.38

12.37 Piparo: “Il Sistina qui sarà un contenitore universale che vuole abbracciare tutti. Non ci saranno riedizioni storiche, qui passeranno tutti i linguaggi, non solo il musical”

12.35 Piparo annuncia che parteciperanno al programma anche Luca Zingaretti, Renzo Arbore, Serena Autieri e Valerio Mastandrea. Ci saranno anche collegamenti con altri teatri.

12.32 Piparo: “L’idea di Rai3 di portare in un teatro, e non in uno studio tv, il programma di Ranieri è stata utilizzata anche per Ricomincio da tre. Per un teatro essere attivo in questo momento significa persone che lavorano“.

12.29 Massini: “Abbiamo giocato un po’ sul termine Dpcm. Per noi è ‘Dobbiamo partire con motivazione’, è il mantra della nostra trasmissione“.

12.25 Andrea Delogu: “Stefano Massini non conosceva me, io lo conoscevo. Siamo in due linguaggi non diversi, ma che si muovono in spazi adiacenti. Avevo una tourneè che sarebbe dovuta partire adesso, sono stata bloccata, come tanti altri. Stefano aveva letto questa notizia e mi ha chiesto di dargli una mano. Ho raccolto la proposta con gioia; scherzando dico che sono la conduttrice in attesa, seguo quello che succede sul palco, chiedo aiuto a Stefano“.

12.22 Massini spiega che tra gli ospiti della prima puntata ci saranno anche l’attrice Valentina Lodovini (che farà un pezzo di Dario Fo), la regista Emma Dante, gli attori Tullio Solenghi, Francesco Montanari, Vinicio Marchioni, Luca e Paolo. Ed ancora Arturo Brachetti. Massini: “Sono davvero entusiasta. La proposta di questo programma mi è arrivata due giorni dopo aver scoperto di essere tornato negativo al covid“.

12.16 Stefano Massini: “Esprimo il desiderio che quello che è stato fatto in Inghilterra sia fatto anche in Italia, il primo vaccinato si chiami Goldoni Carlo. Il teatro dovrebbe stare al centro della nostra cultura”. Sul programma: “È l’occasione di vedere quanti linguaggi parla lo spettacolo dal vivo; è stata una esperienza molto bella vedere vicini linguaggi che di solito non parlano: il grande attore coi capelli bianchi che si esibisce dopo il musical, due comici che si esibiscono prima di un testo classico. Nella prima serata ci sarà la regista di Emma Dante; ad aprirla ci sarà la danza di Virgilio Sieni. Contamineremo, metteremo gli artisti insieme, metteremo insieme specialità diverse, età diverse“.

12.13 Il direttore artistico Massimo Romeo Piparo: “Grazie a nome di tutto il mondo dello spettacolo dal vivo. Vogliamo dimostrare che lo spettacolo è vivo ed è fatto di tanti linguaggi. Non è messinscena televisivo di spettacoli, è una scatola dove si alterneranno tanti linguaggi che compongono lo spettacolo dal vivo. Sarà un grande cartellone, un grande spaccato dello spettacolo dal vivo italiano“.

12.11 Di Mare: “Abbiamo fatto fatica ad aprire le porte a tutti, perché le adesioni sono state entusiaste e numerose. Abbiamo previsto 4 puntate, può darsi che il progetto cammini ancora più avanti, ma è soltanto un desiderio per il momento. L’emergenza a volte dà buoni frutti“.

12.07 Il direttore di Rai3 Di Mare: “Circola da un po’ in Spagna uno spot molto significativo, è fatto da tutte le persone che lavorano nel mondo della cultura, del teatro, della musica, dell’arte. Si passano la parola l’un l’altro e chiedono: ‘come avreste fatto senza di noi durante il lockdown? Noi siamo indispensabile come le medicine, siamo come medicina per l’anima”. Noi di Raitre ci siamo chiesti come aiutare un reparto in ginocchio, ci siamo resi conto di avere una responsabilità. Nel naufragio collettivo di intere stagioni bloccate dal virus, abbiamo pensato di poter intervenire, come le navi Open Arms che accolgono i migranti. Il ministero della Cultura ha chiesto alla Rai di intervenire, di fare qualcosa. Abbiamo pensato di dar voce dal teatro Sistina a chi si è visto bloccare spettacoli, tour e rappresentazioni“.

12.06 Inizia la conferenza.

Sta per iniziare la conferenza stampa di Ricomincio da Raitre, il nuovo programma di Rai3 in onda da sabato 12 dicembre alle ore 21.30. Blogo seguirà in tempo reale l’evento, nel quale sono previsti gli interventi dei conduttori Andrea Delogu e Stefano Massini, del direttore di rete Franco Di Mare e del direttore artistico della trasmissione Massimo Romeo Piparo.

Ricomincio da Raitre è firmato da Felice Cappa, Stefano Massini, Massimo Romeo Piparo. La regia è di Stefano Vicario. Quattro le puntate previste.

Ricomincio da Raitre, che cosa è?

Realizzato al Teatro Sistina di Roma, il programma vuole rispondere alla difficile situazione che sta attraversando lo spettacolo dal vivo a causa dell’attuale pandemia. Il concept di Ricomincio da Raitre è una selezione degli spettacoli sospesi e di quelli mai nati, raccontati dallo scrittore Stefano Massini (già visto a Piazzapulita e ad Amici) e Andrea Delogu, che trasporteranno lo spettatore dalla platea di casa al palcoscenico.