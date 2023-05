Non è più una notizia, ormai: la Gialappa’s Band non è più un trio, ma un duo. Da qualche tempo, infatti, Marco Santin e Giorgio Gherarducci non hanno più al loro fianco Carlo Taranto (“il signor Carlo”), con cui hanno dato vita alle trasmissioni del marchio “Mai Dire…” in Mediaset, oltre a numerose radiocronache di Sanremo, degli Europei e dei Mondiali di Calcio.

La Gialappa’s Band sarà senza Carlo Taranto anche in Gialappa Show, il nuovo programma di Tv8 in partenza da domenica 21 maggio 2023 per otto settimane, con la conduzione del Mago Forest. Ma perché Carlo Taranto non fa più parte della Gialappa’s Band? Il motivo è stato detto più volte da Santin e Gherarducci, anche di recente, in vista del lancio del loro nuovo programma.

Nessuna lite tra i tre: semplicemente Taranto ha preferito non dedicarsi ad altri impegni professionali. Carlo Taranto vive a Camogli e continua ad essere in contatto con gli altri due componenti della Gialappa’s. Anche per la realizzazione di Gialappa Show, gli è stato chiesto se volesse prendere parte ma, come ha detto il duo in una recente intervista al Corriere della Sera, “per lui la fatica era superiore al divertimento”.

Come detto, Santin e Gherarducci si sono già abituati a lavorare senza Taranto da qualche tempo: nelle cronache su Twitch degli Europei e dei Mondiali, ma anche come ospiti fissi fino a qualche settimana fa del Tavolo di Che Tempo Che Fa o di Stasera c’è Cattelan. L’ultima volta che la Gialappa’s si è presentata come trio è stata proprio nella prima ospitata del programma di Cattelan (anche se Carlo era collegato da remoto) e in occasione dell’uscita del suo libro “Mai dire noi. Tutto quello che non avreste voluto sapere”, scritto con Andrea Amato (edito da Mondadori).

Sebbene dobbiamo parlare ormai di due, quella di Carlo Taranto non è un’uscita vera e proprio dalla Gialappa’s Band, o almeno ci piace pensare così. Non essendoci dietro alla sua decisione uno scontro con i suoi due colleghi, il trio resta tale anche se fuori campo sentiremo solo due voci. E chissà che, prima o poi, il desiderio di riprendere a fare tv con i suoi amici non torni.