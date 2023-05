A quattro anni dal loro ultimo programma (Mai Dire Talk), la Gialappa’s Band (ora rimasta in due, con Marco Santin e Giorgio Gherarducci) torna in tv con un programma che riporta loro ed il pubblico al genere comico a cui ci hanno abituato tra gli anni Novanta e Duemila. Gialappa’s Show è la loro nuova creatura, che abbandona il marchio “Mai Dire…” ma non i suoi contenuti, tra sketch comici e filmati che ironizzano sulla tv di oggi e non solo. Volete saperne di più? Proseguite nella lettura e… chi cambia sito è un truffaldino!

Gialappa’s Show, puntate

Prima puntata, 21 maggio 2023

Co-conduttrice della prima puntata, al fianco del Mago Forest, è Paola Di Benedetto. Tra le imitazioni previste, quella di Orietta Berti alle prese con alcune telepromozioni a cura di Brenda Lodigiani e di Massimo Giletti, fatta da Ubaldo Pantani. Non mancano i commenti della Gialappa’s Band ad alcuni dei programmi più visti di Sky.

Gialappa’s Show, quando va in onda?

Il programma occupa lo spazio della domenica sera di Tv8 e di Sky Uno, a partire da domenica 21 maggio 2023 alle 21:30. Il programma va in onda in simulcast sia sul canale free di Sky che sulla pay tv.

Gialappa’s Show, cast

Ildel programma è composto da numerosi attori ed attrici comici. A cominciare dal Mago Forest, conduttore del programma, affiancato da vari improbabili personaggi nel corso delle puntate:

Ubaldo Pantani, che imita Massimo Giletti, Costantino della Gherardesca ed Enrico Papi;

Brenda Lodigiani, che imita, tra gli altri, Orietta Berti;

Alessandro Betti, che interpreta un cuoco particolare;

Antonio Ornano, che interpreta un padre influencer;

Valentina Barbieri, che imita Chiara Ferragni e Francesca Fagnani;

Stefano Rapone, che interpreta un portavoce del centrodestra;

Toni Bonji;

Enrique Balbontin;

Andrea Ceccon;

Marcello Cesena e Simona Garbarino, interpreti di Jean Claude e Madre in una versione di Sensualità a Corte nel mondo di Pechino Express (Cesena propone anche la rubrica “Cucinare guidando”).

La parte musicale è invece a cura dei Neri Per Caso e del Maestro Vittorio Cosma. Gialappa’s Show è un programma di Giorgio Gherarducci, Marco Santin e Lucio Wilson, scritto con Adriano Roncari, Michele Foresta, Antonio De Luca, Marco Vicari, Martino Migli, Giovanni Tamborrino e Claudio Fois. La regia è di Andrea Fantonelli. A produrre Banijay Italia.

Gialappa’s Show, quante puntate sono?

Tecniche infallibili su come arrivare sempre in orario 🕘 #GialappaShow vi aspetta domenica 21 maggio in prima visione su Tv8, vietato tardare! pic.twitter.com/DAzAkbUKNY — TV8 (@TV8it) May 8, 2023

In tutto, le puntate previste del programma sono otto, della durata di circa 90 minuti ciascuna. L’ultima puntata va in onda il 2 luglio.

Gialappa’s Show, repliche

Il programma va in onda in replica la domenica alle 23:20 (subito dopo la prima tv), sia su Tv8 che su Sky Uno. Su Tv8, inoltre, va in replica il mercoledì a mezzanotte; su Sky Uno il lunedì alle 22:15 ed il venerdì alle 21:15.

Gialappa’s Show, come vederlo?

Oltre che durante la messa in onda televisiva, è possibile vedere Gialappa’s Show in streaming sul sito ufficiale di Tv8, oppure su NOW e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. Le puntate si possono rivedere su Sky Go per gli abbonati e su NOW.